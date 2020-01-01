Тогда и сейчас: Как изменились самые красивые модели 90-х

Кейт, Хелена и Наоми - к кому из подиумных красавиц время было наиболее благосклонно.

Еще 25 лет назад мир красоты и моды был наполнен не приторными худосочными стильными личиками, а настоящими богинями - женщинами с большой буквы. Кейт, Кристи, Клаудия - все они были олицетворением сексуальной дамской силы, которые воплощали в себе все лучшие качества прекрасного пола. Стройные, но не тощие тела, атлетического сложения фигуры, роскошные волосы (обязательно не выше плеч) и нечто особенное во внешности - топ-модели 90-х сразу бросались в глаза и запоминались с первого взгляда. Сейчас все манекенщицы выглядят настолько стандартно и блекло, что отличить их друг от друга очень тяжело. В легендарную эпоху 90-х каждая топ-модель имела нечто такое, что помогало ей выделяться в толпе. Заказчик выбирал Синди Кроуфорд и точно знал, что к нему на съемку придет длинноногая брюнетка с отличительной родинкой возле губы. Однако, легендарный фэшн-век закончился, а вместе с ним и завершилась эпоха идеальных женщин в фэшн-индустрии. Ivona сравнивает, насколько изменились самые успешные и красивые топ-модели, которые были необычайно востребованы в 90-х.

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Кейт Мосс

Карьера Кейт началась очень рано: в 14 лет ее заприметила скаут Сара Дукас, и уже через два месяца молодая британка появилась на обложке журнала Face. Миниатюрный рост в 170 см и абсолютно бездонные глаза стали отличительной чертой Мосс. Вместе с ее любовью к скандальному поведению, не слишком здоровому образу жизни и страстью к плохим мальчикам. Слава Богу, что на внешности Кейт ее юное пристрастие к алкоголю и наркотикам почти никак не отобразилось.

Кейт Мосс коллаж/pinterest

Хелена Кристенсен

Легендарной музе Джанни Версаче 51 год, и этот факт все-таки отметился на внешности экс-супермодели. И в отличие от остальных наших героинь морщинки и тусклый оттенок кожи ей точно не к лицу. Но вот фигура, которую итальянский маэстро называл самой роскошной в мире, ничуть не изменилась. Наполовину датчанка и наполовину перуанка начала свою карьеру в 19 лет после победы на конкурсе “Мисс Дания”. Хелена - один из немногих примеров, как королева красоты может выгодно “продать” свою внешность миру высокой моды.

Хелена Кристенсен коллаж/pinterest

Ева Герцигова

Чешская супермодель Ева Герцигова - пример, как с возрастом внешность становится лишь более насыщенной и интересной. Манекенщица, которая прославилась на весь мир благодаря рекламе бюстгалтеров Wonderbra, к 47 годам преобразилась в роскошную даму, избавившись от некоторой приторности в облике и раздражающих тонких бровей.

Ева Герцигова коллаж/pinterest

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Кристи Тарлингтон

2-го декабря Кристи Тарлингтон исполняется 51 год, но если вы посмотрите ее нынешние фото, то поймете, что со времен ее успех в середине 90-х, она стала лишь более прекрасной. Именно она является одним из символов эпохи, продержавшись многие годы в списках самых высокооплачиваемых моделей мира. Сейчас американка - счастливая жена актера Эдварда бернса и мать двоих детей.

Кристи Тарлингтон коллаж/pinterest

Клаудия Шиффер

Без лишней претенциозности скажем, что Клаудию можно назвать самой красивой супермоделью 90-х. Светлые волнистые волосы, голубые глаза и невероятно милые черты лица позволили ей стать не простой немецкой банковской работницей, а ведущей манекенщицей мира. Обложки самых авторитетных журналов Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, а также контракт с модным домом Chanel сделали ее сексуальным символом эпохи великих супермоделей.

Клаудия Шиффер коллаж/pinterest

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Синди Кроуфорд

Уверены, вы не хуже нашего знаете историю модельной карьеры Синди Кроуфорд. Юная девушка, мечтающая стать серьезным химиком, в одночасье изменила свою жизнь и стала манекенщицей с самой красивой фигурой за всю историю фэшн-индустрии. Сильное тело и очень аппетитные формы до сих пор остаются ее главным преимуществом и гордостью. А вот модельную карьеру мамы с радостью и успехом продолжает дочь Синди и муза покойного Лагерфельда - Кайя Гербер.

Синди Кроуфорд коллаж/pinterest

Наоми Кэмпбелл

“Черная пантера”, девушка с невероятной энергетикой, скандальным характером и обворожительной экзотической внешностью. Наоми Кэмпбелл воплощает в себе сразу все лучшее и худшее, что было в супермоделях 90-х. Невероятное тело и личико, а также очень капризный характер и неоправданно горделивое поведение - такой она навсегда останется на страницах фэшн-архивов. Сейчас Наоми активно занимается модельным бизнесом, но вот только теперь в роли критичной наставницы. Главная манекенщица 2019 года Адут Акеч - ее воспитанница.

Наоми Кэмпбелл коллаж/pinterest

Летиция Каста

Конечно, 41-летняя Летиция Каста сейчас не слишком напоминает себя юную. В начале своей модельной карьеры она была воплощением набоковской Лолиты: чистый, искрящийся взгляд, пухлые губки, миниатюрный рост и очень призывающе округлые формы. В 18 лет Каста стала ведущей моделью бельевого бренда Victoria’s Secret и музой Ив Сен Лорана. А с конца 90-х годов она начала еще и актерскую карьеру. Не удивительно, что с такой акцентной внешностью Летицией заинтересовались кинопродюсеры. Мир моды для нее был явно слишком тесен.

Летиция Каста коллаж/pinterest

Рядовой обыватель, который не слишком хорошо разбирается в женской красоте, скажет, что современные манекенщицы выглядят абсолютно одинаково и очень невыразительно. Конечно, доля правды в этом есть: лица многих моделей настолько похожи, что отличить Жаклин от Моник бывает слишком трудно. Однако, времена супермоделей прошли и остались лишь на страницах архивов, в старых глянцевых журналах и историях модных кампейнов. Фэшн-индустрия требует разнообразия, индивидуальности, но при этом и некой стандартности - блеклости, которая не будет затмевать шедевры модного искусства. Впрочем, многие дизайнеры не прочь воспользоваться нисколько не изменившейся красотой топ-моделей 90-х. Рекламные кампании и показы мод частенько “обогащаются” старыми-добрыми лицами (конечно, только условно “старыми”), ведь истинная красота вечна, а потому и в современных заменителях не нуждается.

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