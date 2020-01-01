18+: Звезды, которые обожают оголяться в сети

Их не нужно уговаривать, чтобы поделиться сексуальным и горячим контентом.

Мы хотим знать о любимых звездах все и в самых мельчайших подробностях. Кушают ли они на завтрак омлет с сыром или с зеленью, пользуются гелем для душа с ароматом лаванды или меда, а также как выглядят популярные селебритис без одежды. Благо последнее желание легко удовлетворить с помощью современных технологий, ведь социальные сети в случае некоторых знаменитостей - целый кладезь запретных и невероятно горячих фото. Конечно, первой, кто приходит в голову при мысли о звезде-эксгибиционисте, это несравненная модель и уже бизнесвумен Эмили Ратаковски. С ее появлением мы, кажется, раскрепостились и поняли, что в том, чтобы искренне любить свое тело и восхищаться им, нет ничего плохого. Раньше папарацци платили миллионы долларов за фото обнаженных звезд, а журналы готовы были купить их за любые деньги. Вот только времена поменялись и теперь знаменитости сами с радостью поставляют новые и все более провокационные фото прямиком в свои соцесети. Не все могут похвастать такой любовью к обнаженке, но некоторым удается даже таким образом поддерживать свою незатихающую популярность. Ivona представляет ТОП-5 звезд, которые обожают выкладывать запретные фото в сеть.

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Эмили Ратаковски

Не будет преувеличением сказать, что популярность американская модель одержала именно благодаря своим постоянным голым “выходам”. Впервые зритель увидел ее топлес в популярном и уже легендарном клипе “Blurred Lines” Робина Тика и с тех пор, кажется, ни в каком другом виде мы ее воспринимать просто не можем. Если разобраться на чистоту, то более 80% контента, который выкладывает Эмили на свою страничку в Instagram, это фото либо в неглиже, либо с отсутствующими деталями нижнего белья. Не станем строить из себя поборников морали или пуританов, ведь делает свое дело жизни девушка мастерски - очень красиво, вызывающе и пикантно.

Эмили Ратаковски pinterest

Рианна

Американскую певицу барбадосского происхождения Рианну легко назвать королевой эпатажа, который, порой, уходит в сторону эротики. Нельзя сказать, что в ее Instagram одни лишь обнаженные фото, но вот пошалить с сексуальным неглиже она никогда не против. В этом ей обычно помогают любимые полупрозрачные трусики и очень смелые бюстгалтеры. Кажется, Рианна планирует стать вечным и главным “ангелом” пусть и не Victoria’s Secret, но хотя бы своей персональной галактики.

Рианна pinterest

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Белла Хадид

Одна из самых популярных топ-моделей современности и обладательница идеально пропорционального лица тоже любит оголяться. Правда в отличие от своих “коллег” делает это менее провокационно и гораздо реже. Впрочем, эта дама обожает шокировать фотографов своими обнаженными платьями на красных дорожках, поэтому почему бы и не пошалить в Instagram? Ее сексуальные фото обычно весьма сдержаны, с намеком на оголенность, но от того не менее горячи. Еще бы! С таким телом любое фото с минимумом вещей будет выглядеть убийственно возбуждающе.

Белла Хадид pinterest

Ким Кардашьян

Чего еще ожидать от женщины, которая не стесняется выходить на публичное обозрение, например на красную ковровую дорожку, в “голых” платьях, как не провокации и “социального” беспредела. Со своими больше 100 миллионами подписчиков Ким - настоящий трендсеттер, за которой наблюдает чуть ли не весь мир. Впрочем, Кардашьян обожает не только раздеваться в сети, но и демонстрировать разноплановость своей личности. Архивные фото, снимки с семьей, кадры с фотосессий, конечно, миксуются с иллюстрациями ее роскошного обнаженного тела, и на выходе превращаются в секрет ее интернет-популярности.

Ким Кардашьян pinterest

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Анна Седакова

Что бы делала Аня Седакова, если бы вдруг отменили все соцсети? Или если бы она потеряла возможность оголяться? Вероятно, рыдала бы от потери такого уникального шанса хоть как-то постоянно напоминать о себе. Конечно, с 10 с лишним набранными килограммами делать это не очень просто, но экс-певица изворачивается находить выгодные позы и ракурсы даже для своего тела. Снимаем шляпу перед матерью троих детей: настолько мастерски оголяться не умеет даже Эмили Ратакосвки. Ей ведь не приходится скрывать недостатки фигуры с помощью небольших клаптиков ткани. Делать обнаженные фото проще, когда у вас идеальный исходный материал.

Анна Седакова pinterest

Если вдруг вам нестерпимо захотелось “горяченького” контента, не спешите переходить на узкопрофильные “запрещенные” сайты. Страницы некоторых знаменитостей в соцсетях способны выполнить эту работу гораздо быстрее и с большим эстетическим наслаждением. В том, чтобы демонстрировать свою фигуру, даже в самых провокационных позах, нет ничего плохого. Это лишь выдает в человеке отсутствие комплексов и раскрепощенность. И если раньше мы могли любоваться лишь непрекращающимся потоком голых фото Эмили Ратаковски, то со временем в ее ряды потянулись и другие звезды. Обнаженность позволяет некоторым из них поддерживать свою популярность, а другие, кажется, искренне наслаждаются тем, когда ими восхищаются. Публичное оголение - это уже не запретный плод, а скорее общепринятая практика. И сказать ничего против подобных действий мы не можем, ведь делать это красиво (в стиле наших горячих красоток) нужно еще уметь.

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