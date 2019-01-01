Самое модное окрашивание 2020 года - свежие и яркие идеи

Самые крутые варианты колорирования, которые подойдут девушкам абсолютно любого типажа.

В жизни каждой женщины наступает момент, когда хочется что-то в себе кардинально изменить. И абсолютно не важно, что могло сподвигнуть ее на такие перемены. Это может быть разрыв с любимым человеком, смена места жительства или работы, а возможно просто крайняя необходимость привнести в свою жизнь что-то новенькое. В подобные моменты первым, что попадает под горячую руку, оказываются волосы. И хорошо, если вы заранее знаете, какие оттенки сейчас в тренде, а не хватаете первый попавшийся цвет, который кажется вам привлекательным на модели с упаковки. Новый год - идеальное время для работы над своей внешностью. Начинается период свежих свершений, открытых перспектив, поэтому неплохо немного подстегнуть себя с помощью нового имиджа. Чтобы вам было проще разобраться с тем, какой оттенок выбрать над вашего радикального преображения, Ivona представляет ТОП-7 самых модных вариантов колорирования 2020.

Читай также: Поцелуй на вылет: ТОП-5 самых модных помад на зиму 2020

Каштановый

Если вы хотите очень быстро и бюджетно освежить цвет волос, то вам определенно понравится техника “The money piece”. Способ удивительно простой, ведь требует от вас всего лишь добавления нескольких светлых прядей у лица. Каштановая копна волос будет выглядеть гораздо более интересно и необычно, да и фактурнее тоже. Будто выгоревшие на солнце пряди еще никогда не портили качественного колорирования.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Фиолетовый

Многим подобный оттенок покажется нестандартным и странным, но именно он с конца 2018 года не сходит с ТОПовых позиций рейтингов самых модных трендов колорирования. Конечно, не каждая женщина, а особенно если она - бизнесвумен, решится на подобный эксперимент, но, поверьте, стилисты могут с лиловым цветом творить настоящие чудеса. Можете воплотить в жизнь модное омбре или добавить к блонду фиолетовых кончиков - в любом случае вы мгновенно преобразитесь в роскошного сказочного эльфа.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Медовые пряди

Медовый оттенок - смесь пшенично-русого и медного цветов всегда попадает в тренды колорирования. Выглядит он необычайно нежно, свежо и очень романтично. Такой натуральный оттенок идеально будет смотреться на девушках со светлыми чертами лица, а выглядеть равноценно гармонично будет и на длинных, и на коротких волосах.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Читай также: “Топ-модель по-украински”: Смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезона

Роуз голд

Времена, когда розовые волосы казались чем-то невообразимым давно прошли, поэтому не удивляйтесь, если совсем скоро каждая вторая будет вышагивать по улицам с гордо поднятой головой с шевелюрой клубничного оттенка. Универсальность тона заключается в том, что он здорово смотрится на любой длине и структуре волос. Однако и следить за подобным окрашиванием гораздо сложнее. Если решились пополнить ряды розововолосых красоток, приготовьте к регулярным походам в салон на восстанавливающие и увлажняющие процедуры.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Медно-шоколадный

Если вы является естественной брюнеткой, то не будем рекомендовать переходить на “светлую” сторону - в блондинку превратиться вам будет необычайно трудно. Но все-таки идея, как освежить ваши шоколадные пряди у нас есть. Если хотите добавить немного нежности вашему имиджу, разбавьте темные волосы медными вкраплениями, которые враз ваш строгий лук превратят в более романтичный.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Иссиня-черный

Еще в прошлом сезоне угольно-черное окрашивание считалось моветоном, но в 2020 именно такое колорирование попало в ТОПовые тренды. Преобразить вашу шевелюру не составит особого труда - в блондинку превращаться гораздо сложнее. Однако, в будущем, когда у вас начнут отрастать волосы, вы можете столкнуться с проблемой светлых корней. Предупреждаем сразу: выглядеть будет настолько плохо, что может показаться, что вы вдруг начали лысеть. Лучше заранее запастись оттеночными шампунями, которые помогут замаскировать светлые волосы.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

Читай также: Бьюти-план 2020: ТОП-7 привычек, которые нужно усвоить в следующем году

Серый

Даже несмотря на то, что после того, как вы добьетесь от стилиста идеальной серой или ртутной шевелюры, вы можете столкнуться с проблемой резкого снижения качества локонов, не рекомендовать этот стильный оттенок мы просто не имеем права. Холодный тон подходит девушкам практически любого цветотипа, поэтому бояться такого окрашивания точно не стоит. Однако, чтобы добиться идеального тона, вам придется сначала здорово обесцветить волосы. Именно поэтому мы заранее предупреждаем, что после приобретения серых локонов, они могут стать ломкими, сухими и очень поврежденными.

Самое модное колорирование 2020 pinterest

2020 год готовит для нас череду самых необычных нововведений и в том числе в вопросе колорирования. Некоторые модные варианты окрашивания, как например серый или фиолетовый, кажутся абсолютно рискованными. Поверьте, если вы ощущаете в себе силы подвергнуть свою красоту подобным изменениям, то нужно пользоваться удобной возможностью. Если вам хотелось бы измениться, но сделать это более естественным способом, то на помощь придут такие оттенки как “медовый блонд”, “молочный шоколад” или стандартный “каштан”. Если уж звезды мирового масштаба как Бейонсе и Джиджи Хадид не стесняются пользоваться настолько проверенными методами, то и вам нечего бояться. Главное - чувствовать себя в вашем новом образе максимально комфортно. Выбирайте свежий оттенок волос по велению сердца - так вы точно будете уверены, что ваши внутренние желания совпадают с внешними возможностями.

Раннее мы писали о том, с помощью каких лайфхаков можно накрутить локоны, которые продержатся не менее 8 часов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram