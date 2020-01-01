Бьюти-план 2020: ТОП-7 привычек, которые нужно усвоить в следующем году

Ритуалы красоты, которые помогут вам не только всегда выглядеть молодо, но и чувствовать себя сильной и здоровой.

Каждый год мы пишем to-do-list на будущее, планируем, как похудеть до дня рождения, Пасхи, лета - нужное подчеркните. Божимся, что уж в этот раз мы точно выполним все “предписания”, но как обычно после двух недель попыток, благополучно забываем о всех клятвах и продолжаем привычный, но нездоровый образ жизни. Давайте договоримся, что 2020 год станет переломным для нас. Хотя бы из-за его магии чисел. Пообещаем, что если мы запланировали начать питаться правильно, то не станем заедать стресс чипсами и запивать боль вином. Поклянемся, что наконец запишемся на балет для взрослых, пойдем в спортзал или просто начнем больше внимания уделять нашему телу и здоровью. Для того, чтобы вам было легче сдержать обещание, Ivona написала собственный список, который поможет начать следить за питанием, сном и образом жизни. Вот увидите, ваша кожа и здоровье в целом обязательно ответят вам благодарностью. Но для того, чтобы все задуманное свершилось, нужно просто поверить в то, что вы сможете. Будьте сильными, мудрыми и не сворачивайте с избранного пути.

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Детокс

Сколько бы профессионалы не говорили о том, что наличие в организме человека токсинов - миф, но мы все равно верим в то, что волшебные детокс-баночки смогут спасти нас от прыщей и прочих “прелестей” нездорового образа в жизни. Правда в том, что красивые разноцветные фляги - маркетинговый ход и очищение организма к ним не имеет никакого отношения. Хотя бы раз в неделю устраивайте разгрузочные дни. Можете даже поэкспериментировать с лечебным голоданием, но прежде обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не забывайте употреблять побольше продуктов, которые естественным образом могут очистить организм, то есть приобщитесь к адептам натуральной детоксикации.

Бьюти-привычки на 2020 год pinterest

Зарядка

Мы понимаем, как с утра хочется поспать лишние 10 минут, но, по сути, для вашего драгоценного сна они уже ничего не решат, а вот помочь вам зарядиться энергией на день вперед вполне могут. Всего-лишь несколько несложных разминочных упражнений, дополненных выпитым стаканом воды с лимоном натощак, помогут вам весь день ходить не как зомби или овощ, а как полная энергии женщина.

Бьюти-привычки на 2020 год pinterest

Здоровый сон

Тайминги, дедлайны, совещания и многочисленные рабочие моменты никак не дают вам выспаться в будний день? Дайте угадать, а по выходным вы, небось, отсыпаетесь целыми днями, едва ли вылезая из постели дальше, чем к холодильнику. Уверены, вы и сами понимаете, что дальше так продолжаться не может. Чтобы там не происходило с вашей карьерой, но здоровье всегда должно стоять на первом месте. Именно поэтому не отказывайте себе в удовольствии спать по 8 часов в сутки. Только так вы сможете полностью восстановиться и запустить естественный процесс выработки коллагена. Последний как раз отвечает за упругость вашей кожи и замедление процессов старения.

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Смена бьюти-продуктов

Мы живем в такой климатической зоне, где сталкиваемся с постоянными трехмесячными сменами времен года. Вашей коже зимой и летом нужны совсем разные вещества, поэтому и бьюти-продукты должны сменяться. В теплую пору года мы постоянно находимся под воздействием высоких температур, а потому нужно обратить внимание на косметику, в составе которой есть гиалуроновая кислота, антиоксиданты и, конечно, высокий SPF. А вот зимой вам не обойтись без сывороток с ретинолом, пептидами, аминокислотами, которые имеют плотную текстуру.

Бьюти-привычки на 2020 год pinterest

Увлажнение тела

Не только вашему лицу нужно постоянно увлажнение (особенно в зимний период). В холодную пору года тело тоже страдает из-за низких температур и как следствие - переохлаждения. Пусть на вашей полочке в ванной появится больше увлажняющих лосьонов и масел, которые следует каждый день использовать после душа.

Маски для волос

И зимой, и летом вашим волосам обязательно необходим дополнительный источник защиты. То, что вы постоянно завиваете локоны и пользуетесь “утюжками” тоже не приносит никакой пользы вашим прядям. Именно поэтому нужно ввести в привычку использовать не только шампунь и бальзам для волос, но и обязательно маски. Только они способны восстановить поврежденную структуру волос и вернуть вашу красивую шевелюру.

Бьюти-привычки на 2020 год pinterest

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Дневник питания

Если записывать буквально каждую мелочь, которую вы успели незаметно даже для самой себя съесть в течении дня, то вам удастся проследить, где именно находится брешь в вашем рационе. Не забывайте фиксировать, сколько стаканов воды вам удалось выпить за день - так вы сможете нормализировать водный баланс в организме.

Любая женщина хочет всегда выглядеть красиво, ощущать себя здоровой и счастливой. Добиться этого невозможно, если на лице то и дело вспыхивают новые “очаги”, на талии появляются новые складки, а сердце все чаще подозрительно покалывает. Даже такие простые процедуры, как детокс и регулярное увлажнение тела способны заставить взглянуть на себя по-другому. Сложно перестроить свою жизнь прям-таки с 1-го января, если ваш организм уже привык к неправильному образу жизни. Вот только, если набраться храбрости и веры в себя, то можно действительно творить чудеса. Не опускайте руки и старайтесь максимально прилагать усилия по усовершенствованию своего тела, разума и внешности. У вас все получится, а Ivona обещает быть лояльным соратником и твердой поддержкой.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 бьюти-привычек неизменно портят ваше лицо каждый день.

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