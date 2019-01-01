Кожа, берегись: ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со своим лицом

Общеизвестные правила, которые вы нарушаете чуть ли не каждый день.

Если вы хотите не знать проблем с кожей, с ранним ее старением, постоянными высыпаниями, покраснения и прочими недостатками, которые портят вашу красоту, нужно перестать действовать себе во вред. Вроде бы все знают негласные и абсолютно примитивные правила, которые нельзя нарушать при уходе за кожей лица, но большинство девушек изо дня в день повторяют рутинные убийственные действия. Для чего покупать дорогущие бьюти-продукты люксовых марок или даже бюджетные корейские средства, если после вы все равно будете выдавливать прыщи, плохо смывать макияж и игнорировать походы к косметологу. Знайте, повторяя ТОП-10 главных ошибок в уходе за лицом, вы просто выбрасываете деньги на ветер, которые спускаете на ваш бьюти-арсенал. Ivona представляет самые повторяемые промахи в привычках красоты, которые могут стать причинами раннего старения кожи.

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Выдавливать прыщи

Выдавливание прыщей можно назвать не просто плохой привычкой, а каждодневной рутиной многих женщин. Ну как же отказать себе в удовольствии и не “уничтожить” пару-тройку противников? Мы не рекомендовали бы вам собственноручно удалять гнойники, даже если бы от этого зависела бы ваша жизнь. Во-первых, косметологи, которые проводят профессиональные чистки, знают, под каким углом нужно “давить”, чтобы нанести минимум повреждений коже. Во-вторых, инфекция, которую вы удалите может легко разнестись по всему лицу и стать причиной нового очага высыпаний. Вам оно надо?

ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со вашей кожей pinterest

Бешеная сушка

Данное утверждение особо актуально для обладательниц жирной кожи. Им кажется, что если высушить кожу максимально, то и прыщи перестанут “вылазить”. На деле же все происходит совсем наоборот. Шокированная кожа от недостатка влаги начинает еще сильнее выделять кожный жир - себум, чтобы защитить себя от пересыхания. То есть, по сути, вы выполняете сизифов труд, который в последствии еще и потребуется компенсировать новыми и дорогими увлажняющими средствами.

Фаст-питание

Элементарный принцип красивой кожи - правильное питание, сопровождаемое качественным уходом и профилактическими процедурами у косметолога. Если вы употребляете много алкоголя, рафинированного сахара и фаст-фуда, не удивляйтесь, откуда у вас новые прыщи и покраснения.

ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со вашей кожей pinterest

Солярий

Какое облегчение осознавать, что времена модного кирпично-бронзового загара канули в лету. Но даже несмотря на это многие женщины продолжают посещать солярий, не понимая, какому стрессу они подвергают свою кожу. Если вы хотите обзавестись новыми морщинами и пигментными пятнами, то добро пожаловать в страну искусственного солнца. Только после не жалуйтесь, что большинство считают вас женщиной минимум на 10 лет старше, чем есть на самом деле.

Чистота инструментов

В данном случае мы настаиваем на том, чтобы вы больше внимания уделяли чистоте ваших спонжей и кистей для макияжа. Наверное, вы будете шокированы, но на них скапливается больше бактерий, чем под ободком унитаза. Жутко звучит, правда? Не экономьте копеечку, а с легкостью выбрасывайте старые спонжи. Регулярно (минимум каждые 2 недели) мойте кисти со специальным средством и ни в коем случае не предоставляйте свои инструменты даже родственников. Берегите собственную микрофлору кожи лица.

ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со вашей кожей pinterest

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Низкокалорийная диета

Мы понимаем, как сильно вам хочется похудеть. Настолько сильно, что вы готовы мучать себя куриной грудкой, нежирным йогуртом и 0%-м творогом. Конечно, мы не отрицаем, что при таком рационе вы с легкостью избавитесь от 10 кг лишнего веса, но станете не только худой, но и грустной. Если хотите состариться по экспресс-программе, можете продолжать игнорировать полезные жиры в виде лосося, авокадо и орехов.

Сгорбленная спина

Красота вашего лица во многом зависит от того, насколько предусмотрительны вы со своей осанкой. Сгорбленность, специфический наклон головы по направлению к телефону в будущем могут превратиться в кольца Венеры на шее и несколько дополнительных подбородков. Если вы работаете в офисе, то не забывайте периодически разминаться и выпрямлять осанку, а также выделите время для занятий йогой и лифтинг-массажа.

ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со вашей кожей pinterest

Важность сна

Уверены, вы и сами понимаете, что для здорового тела и красивого лица вам нужно минимум 7-8 часов здорового сна. Никакие ночные походы в клубы и зажигательные вечеринки до утра не могут радовать настолько, как чистая, здоровая и сияющая кожа.

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Смывание макияжа

Даже не будем упоминать о том, что просто смывать макияж перед сном - первостепенная обязанность каждой женщины. Однако 10 секунд недостаточно для того, чтобы снять слой тонального крема, консилера, помады и прочих дополнительных бьюти-продуктов. Потратьте лишнюю минуту на качественное очищение - порадуйте ваш эпидермис ощущением чистоты.

ТОП-10 худших вещей, которые вы можете сделать со вашей кожей pinterest

Походы к косметологу

Профессионал прежде всего сможет подсказать проблемы, с которыми вам следует бороться, а также подберет косметику, которая будет нацелена на решение исключительно ваших бьюти-моментов. Не стоит игнорировать квалифицированную помощь, а в особенности тогда, когда сами справиться с ситуацией вы уже не в состоянии.

Рекомендуем вам сохранить нашу статью, а ключевые пункты лучше даже выписать и всегда держать в поле зрения, чтобы помнить об ужасных последствиях ваших бьюти-привычек. Для того, чтобы всегда выглядеть красиво, не обязательно покупать дорогостоящие средства. Достаточно не совершать ошибок, которые могут стоить вам хорошего природного состояния кожи лица.

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