Радуга ногтей: ТОП-7 модных оттенков для трендового маникюра 2020

Какие цвета для вашего нейл-арта будут наиболее актуальны в новом сезоне.

Оттенок маникюра - индивидуальный выбор, который зависит от множества факторов, начиная от персональных предпочтений, особенностями формы пластины и, конечно, случаем, для которого вы разукрашиваете ногти. Однако, не стоит забывать сверяться с главными модными трендами, которые могут подсказать направление вашей арт-мысли. Не отчаивайтесь, если ваш любимый цвет вдруг оказался не в почете, ведь всегда можно выбрать из разнообразия того, что предлагают ведущие нейл-профессионалы. В 2020 году главные модные оттенки сезона будут отдавать аристократическим шиком и монаршим роскошеством, который сможет подчеркнуть тренд на буржуазный стиль. Если вы предпочитаете нейтральные оттенки, то классический серый станет вашим верным компаньоном на весь последующий год. Если любите цвет во всей его дерзости, то присмотритесь к королевским фиолетовому и синему. И, конечно, никто не сможет оспорить вашу любовь к страстному красному - он вне модных тенденций. Ivona представляет ТОП-7 главных оттенков в маникюре на 2020 год.

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Бежевый

Не будем напоминать, что в моде натуральность и естественность. Именно поэтому одним из самых модных оттенков лака для 2020 года профессионалы определили уже классический нюд. Он может сливаться с цветом ногтевой пластины, может быть более ярко выраженной и вполне способен стать основой для умопомрачительного нейл-арта.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

Серый

На первый взгляд может показаться, что серый оттенок - чересчур банальная тема, которая годится только для исключительно скромных дам. Однако в 2020 году, а особенно в зимний период, именно это покрытие сможете стать вашим главным оружием для стильного образа. Смело сочетайте в маникюре сразу несколько оттенков, а также не забывайте пользоваться вспомогательным декором. Бусины, фольга и кристаллы будут смотреться с серой базой особенно гармонично.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

Зеленый

Даже такие неоднозначные оттенки как зеленый, которые могут ассоциироваться с весенней травой или опавшей листвой, в 2020 году приобретают новое звучание и становятся особо популярны. Можете выбирать покрытие в роскошных изумрудных цветах, в нежных, но пикантных оливковых вариациях, а также можете поэкспериментировать с маскулинным хаки. Любые ваши предложенные варианты будут выглядеть уместно в 2020 году.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

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Синий

Именно классический синий оттенок был признан главным цветом по версии Института Pantone. Конечно, мы не можем не воспользоваться прекрасной возможностью внедрить побольше деталей этого актуального тона в наш имидж. Можете выбирать покрытие традиционного монаршего синего, а можете выбрать тон, приближенный к дениму. В 2020 году используйте все возможности, чтобы стать самой модной.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

Черный

Черный оттенок лака долгое время пребывал в опале, ведь ассоциировался с многочисленными “темными” субкультурами. Однако в 2020 году он сможет помочь вам выделиться не только в ночь Хэллоуина. Технику выбирайте в зависимости от персональных предпочтений: можете покрыть все ногти в монохромной манере, а можете выдумать замысловатый декор. Стиль выбирайте исключительно по душе.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

Красный

Девушки, которые ценят традиции и знают толк в настоящих трендах - не быстро сменяющихся, а вечных, однозначно выбирают красный лак. Здорово, что в 2020 году он считается не просто традиционным, а по-настоящему ультрамодным. Тем более, что нет лучшего варианта нейл-арта для любого торжественного события, чем размышления на тему страстной и чувственной классики.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

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Фиолетовый

Традиционный оттенок королевских мантий, который стал популярным в 2019 году, забирайте с собой и в следующий год для модных экспериментов. Баклажановый, лиловый или глубокий ультрафиолет - пусть ногти отображают ваше состояние души. Нежное омбре или абсолютный total look - выбирайте стиль, который кажется наиболее интересным и красивым.

Модные оттенки маникюра на 2020 год pinterest

И романтичная любительница классической литературы, и отпетая завсегдательница ночных клубов, и педантичная бизнесвумен смогут в 2020 году подобрать оттенок маникюра, который подчеркнет ее душевное состояние. Маникюр одним из первых бросается в глаза при первой встрече, поэтому разумно его цвет выбирать таковым, чтобы смог сразу дать кое-какие намеки по поводу того, кем является его носительница. Зеленый для загадочных дам, красный для страстных и предпочитающих классику, а бежевый для девушек, которые не любят выпячивать всю себя и обожают романтичный подход во всем. Выбирайте один из ТОП-7 самых модных цветов 2020 года, а лучше испробуйте весь спектр - будьте модный каждый день нового года.

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