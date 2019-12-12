“Топ-модель по-украински”: Смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезона

В финальной битве встретятся три самые достойные девушки, но будет ли из кого выбирать судьям.

Предыдущий выпуск шоу “Топ-модель по-украински” подарил зрителям еще больше эмоций от колоритной и такой яркой Турции, но вот участницам, как обычно, по душе были только конфликты и даже не завуалированные оскорбления. Подобное поведение некоторых девушек сложно оправдать даже предфинальным напряжением, поэтому судьи справедливо расценили, что модельный потенциал меркнет перед неприкрытым хамством. В 17 выпуске любимого украинского шоу про будни топ-моделей участницам предстоит снова пройти испытание на прочность, применив все навыки позирования и эротичной привлекательности. Вот только судьи все равно останутся недовольны отношением девушек к выполнению заданий, а Алла Костромичева даже пригрозит, что 3 сезон уже легендарного реалити может и вовсе остаться без победительницы. Ivona рассказывает, чем же так сильно насолили модели ведущей шоу, что она решила пойти на крайние меры по усмирению их непрофессионализма.

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Очередная неделя турецкого отдыха для участниц шоу “Топ-модель по-украински” началась с одного из самых эффектных дефиле за всю историю шоу. Девушки, разодетые в шелковые наряды местных мастериц, должны были не просто показать свое платье, но и усидеть на спине верблюда. Видимо, именно так судьи проекта представляют себе традиционный турецкий показ, каким он мог бы быть сотни лет назад. Требующая концентрации и умения держать все под контролем задача, поставленная перед девушками, оказалась слишком сложной, поэтому многие благополучно провалили испытание.

Следующее задание оказалось еще более масштабным и фееричным, ведь четверке красавиц предстояло пройти настоящие пробы в турецкий телесериал. Та эйфория и неоправданная заинтересованность субкультурным кинематографом, которая царит во всем мире, сподвигла продюсеров шоу вплести в нить повествования реалити элементы современной популярной культуры. Турецкие сериал - клише, но благодаря красоте картинки они привлекают миллионы зрителей по всему миру. У девушек была потрясающая возможность попасть в один из проектов, чтобы громко заявить о себе. Вот только единицы из конкурсанток знали историю Роксоланы, а некоторые и вовсе с трудом выговаривали ее имя. А ведь на импровизированных пробах участницам предстояло отыграть несколько эпизодов именно в образе настоящей Хюррем Султан. Неудивительно, что возможность сняться в турецком сериале получила Мальвина, которая единственная из всех была опосредовано знакома с историей нашей украинской пленницы, удостоившейся высшего титула Османской Империи.

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Последнее задание недели стало настоящей изюминкой шоу, ведь являло собой фотосессию с иностранным фотографом на фоне Босфора. Девушки должны были вжиться в роль одной из восточных красавиц и отыграть свадебное шествие в той эмоции, которая свойственна именно ее принцессе. Фотосессия оказалась достаточно успешной для некоторых девушек, которые, правда, даже не знали, кто такая Шахерезада, а вот некоторых утащила на самое глубокое дно. Уверены, гораздо лучше съемка бы прошла, если бы одна из конкурсанток не решила проявить свою невоспитанность, чем окончательно испортила впечатление экспертов от “свадебного шествия”.

Накануне финала ни одной из девушек не хотелось оказаться “за бортом”, но без выбывания развитие шоу невозможно. Покинуть проект за шаг до финиша пришлось Кате Чечеленко, что обернулось для девушки настоящей личной драмой. Ни одна из выбывших участниц не рыдала настолько драматично и беззаветно, но решение судей было абсолютно справедливо. Мало того, что Катя не смогла достойно проявить себя ни одном из испытаний, так к тому же именно она являлась основным источником скандалов внутри маленького коллектива участниц. Хамство, неумение придержать свой язык хотя бы в присутствии судей, а также откровенное неуважение к конкуренткам вылились в билет в один конец до родного Катиного Киева.

Катя Чечеленко novy.com

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В следующем эпизоде нас ожидает борьба не на жизнь, а на смерть, ведь только две девушки смогут войти в финал шоу. Но судя по настроению судей и по работе девушек, финиш шоу может состояться быстрее, чем мы могли думать. Непрофессионализм - то, что не может себе позволить ни одна успешная топ-модель. Усталость, болезни и плохое настроение нужно научиться оставлять на бэкстейдже, а на съемку или фотосессию выходить полностью сконцентрированной и готовой выполнять задание на отлично.

Несмотря на то, что конкурентный состав участниц 3 сезона на первый взгляд казался очень сильным и типажно интересным, кажется, он рискует стать одновременно и самым нестабильным. Девушки с невероятно красивыми лицами и огромным потенциалам никак не могут “войти во вкус” и начать демонстрировать свой профессионализм не на бэкстейдже, а прямо здесь и сейчас. Кажется, участницы даже к финалу проекта так и не сумели понять, что главная черта настоящей топ-модели, а тем более музы - работать на 5 баллов в любых обстоятельствах. Постоянные срывы, резкие скачки верх-вниз от успеха до краха надежда не позволительны профессионалам. От участниц шоу такого уровня мы ожидали стабильной мастерской работы, если не в течении всего реалити, то хотя бы в финале. Кажется, профессионализма от конкурсантов судьям не добиться даже в заключительных эпизодах. А может быть действительно лучше оставить финал открытым, как считаете?

Если вы не успели посмотреть 16 выпуск шоу “топ-модель по-украински”, то можете найти повтор шоу здесь.

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