Новый год 2020: ТОП-10 самых модных вариантов маникюра

Побольше золота, блесток и глиттера - пусть все вокруг искрится красотой и праздничным великолепием!

Уверены, вы еще не устали от всех многочисленных идей праздничного нейл-арта, которые мы вам настойчиво предлагаем опробовать на главном торжестве начала 2020 года. В этот раз мы подобрали для вас не просто тематический маникюр, но по-настоящему крутой, стильный и модный. Вы сможете найти абсолютно необычные варианты яркого декора для ваших ноготков не только в виде актуального, но уж слишком приевшегося глиттера, но и необычных жемчужин и бусин. Если вы захотите сделать акцент на оттенок маникюра, то у нас для вас готовы самые стильные окрашивания сезона в необычных тонах. К тому же к яркому цвету прилагается еще и необычное оформление, которому позавидуют все ваши подруги. Геометрия, горячо любимая многими дамами, уступает свое место экстравагантным рисункам в стилистике кубизма и экспрессионизма, поэтому можно и свои художественные таланты проявить в 2020 году. Ivona вас уверяет: среди наших ТОП-10 фаворитов вы сможете отыскать тот, который станет разумным завершением вашего новогоднего образа и понравится самой хозяйке торжества - Белой Крысе.

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Прежде, чем выбрать новогодний маникюр, вы должны понять, какие именно оттенки и варианты декора одобрит талисман 2020 года. Белая Крыса - дама очень привередливая, поэтому нейл-арт не скорую руку в не привлекательных для нее оттенках способен отбить у нее всякое желание иметь с вами хоть что-то общее. Для того, чтобы 2020 год стал успешным, вам придется постараться. Уверены, если вам действительно хочется заполучить госпожу Фортуну в личное пользование на весь следующий год, то такая мелочь как правильно выбранный маникюр, не может стать перед вашими стремлениями.

Если говорить об оттенках, которые Белой Крысе кажутся наиболее привлекательными и манящими, то вы должны обратить особое внимание на такие цвета: белый, серый, серебристый, бежевый, кэмэл, прозрачный, шоколадный, золотой, горчичный. Если вам удалось с легкостью выбрать основу маникюра, то следующее задание, которое стоит перед вами, отыскать декор, который станет вашим особым новогодним нюансом. Здесь мы предлагаем вам невероятное количество вариантов, каждый из которых сможет ублажить изысканные вкусы Белой Крысы.

Красиво будут выглядеть ноготки, украшенные крупными разноцветными конфетти - камифубуки. Однако, если вы выбирайте подобный декор, то убедитесь, что избрали максимально крупный размер и сосредоточили украшение только на одном пальчике. Это же правило относится и к многим другим вариантам “объемного” и блестящего декора. Если хотите сделать маникюр как на ведущих показах авторитетных мировых кутюрье, украсьте ногти минималистичными бусинками - например, разместив белый жемчуг на лунке.

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Даже не будем напоминать, насколько актуально смотрится глиттер и золото - именно такая комбинация понравится Белой Крысе больше всего. Кроме того, не забывайте, что задобрить привередливую хозяйку 2020 года можно и с помощью обыкновенной лести. Например, нарисуйте милые изображения мордашки животного на одном или нескольких ноготках - выглядит такой ней-арт мило и очень искренне. Если вам все еще хочется изобразить на ногтях целые картины новогодней тематики, но “фотографии” крысы кажутся слишком примитивными, вас никто не сможет остановить в вашей безграничной фантазии. Можете изобразить хоть елочные игрушки, хоть представить ногти как своеобразную подарочную обертку, а можете нарисовать целые снежные пейзажи - если, конечно, формат ногтей вам позволяет творить такую чудасию.

Удачный маникюр способен привлечь внимание к такой хрупкой и явно недооцененной части женского тела, как руки. Длинные пальцы, ухоженная кутикула и яркий, но не вульгарный маникюр - идеальная формула самого правильного варианта украшения ноготков на Новый год 2020. Если вашим пальчикам не хватает нескольких сантиметров, да и вообще они смотрятся не слишком благородно и несколько пухловато, прибегите к маникюрным хитростям: добавьте длины с помощью правильной формы. Когда ваши ногти приобретут нужные габариты, то уж можно и праздничным оформлением заняться. В этом вам определенно сможет помочь наша волшебная подборка с ТОП-10 самыми красивыми вариантами новогоднего маникюра.

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