Селфи-наука: ТОП-5 приемов в макияже, которые гарантируют идеальное фото

С помощью каких бьюти-приемов вы всегда будет получаться на снимках как королева?

Селфи - очень спорный атрибут современной действительности, о котором психологи откликаются весьма нелестно, но мы, простые обывательницы Instagram, никак не можем разлюбить. Да и зачем, если в том, чтобы постить хотя бы парочку фото себя красивой и прекрасной в неделю не только не принесет никакого вреда для нашего эмоционального состояния, но и здорово поднимет самооценку? Вот только не каждая из нас умеет делать качественные селфи, ведь это комплексный подход, не ограничивающийся лишь выбором правильного источника света. Удачный ракурс, милое выражение лица и, конечно, грамотно сделанный макияж, который должен быть значительно ярче того, к какому вы привыкли в обычной жизни. Ivona рассказывает о всех секретах и подводных течениях, чтобы на выходе у вас получились идеальные селфи.

Читай также: Расставить акценты: Мужские особенности внешности, которые всегда будут нравиться женщинам

Уберите все лишнее

Итак, для начал нужно выбрать удачное место для нанесения макияжа, однако в этом случае не концентрируйтесь на естественном источнике света как в случае с дневным мейк-апом, ведь ваш “раскрас“ точно не будут рассматривать зеваки на улице. Хорошо освещенное зеркало укажет вам на все проблемные очаги на лице, которые точно нужно замаскировать. Используйте корректоры и консилеры, чтобы спрятать круги под глазами, а также прыщики и воспаления. С помощью кисти или спонжа нанести плотный тональный крем и обязательно закрепите ваше “творение“ с помощью компактной или рассыпчатой пудры, чтобы не вашем лице не появилось непривлекательного блеска.

Внимание на глаза

Пожалуй, главное правило удачного селфи - акцент на глаза, которые точно должны быть центральным фрагментом на вашем фото. Ничто не способно так подчеркнуть глубину глаз, как графичные черные стрелки, поэтому дерзайте - подводка вам в помощь! Ресницы придется закрутить с помощью щипцов для завивки, придать им нужный изгиб, а затем нанести несколько слоев объемной туши. Просто выделить брови не получится, если не хотите, чтобы они смотрелись слишком блекло на фоне лица. Поэтому хорошенько проработайте их форму и подберите карандаш тон в тон или на один темнее - выбор за вами. И не забудьте зафиксировать брови специальным гелем.

Читай также: По стопам Кейтлин Дженнер: Самые популярные и красивые модели-трансгендеры

Контурируй и скульптурируй

Вы уже точно знаете, что в 2019 году контуринг и все его производные отошли на десятый план и точно не входят в список главных бьюти-трендов, но он все еще остается необходимым шагом мейка, если речь заходит о селфи. Если вы не хотите, чтобы ваше лицо выглядело буквально плоским, то нужно постараться и “прорисовать“ черты лица. Помочь вам в этом смогут бронзирующая пудра или румяна, но помните, что скулы обязательно нужно затемнить, также как и верхнюю и боковую часть лба, а также нижнюю часть подбородка. Для того, чтобы добавить образу свежести воспользуйтесь розовыми румянами, которыми вы припудрите выступающие участки лба. В завершение нанесите на кисть немного хайлайтера или светоотражающей пудры и пройдитесь по подбородку, скулам, спинке носа, зонами под бровями и над верхней губой.

Яркая помада

Селфи - именно тот случай, когда вам просто придется воспользоваться скрабом для губ, даже если до этого момента вы настойчиво игнорировали данное бьюти-средство. Если хотите получить удачное селфи, то сделайте ставку на матовые помады насыщенных оттенков или плотные блески для губ с эффектами. И запомните, наконец, не пытайтесь повторять надоевшую и такую омерзительную “уточку“, ведь искренняя улыбка смотрится намного привлекательнее.

Читай также: Живительная влага: Можно ли умываться водой из-под крана и есть ли ее полезные альтернативы?

Простая прическа

Для того, чтобы в итоге вы смогли похвастаться идеальным селфи вы и так уже сделали многое, поэтому никаких сложных укладок - это будет перебор! Достаточно придать волосам аккуратный вид, чтобы они выглядели естественно и легко. Беспроигрышный вариант, который никогда не подведет - небрежные калифорнийские локоны, если вам, конечно, позволяет длина. Для того, чтобы повторить укладку, разделите пряди на несколько объемных сегментов и накрутите с помощью щипцов, а после просто “разбейте“ локоны руками, наклонив голову вниз.

Камера нейтрализуете действие макияжа, поэтому будьте готовы к тому, что, если вы действительно хотите получить шикарное селфи, придется делать мейк, на который вы бы точно не смогли решиться в обычной жизни. Поэтому фото себя любимой не только повышают самооценку, но и позволяют приобщиться к бьюти-индустрии, экспериментируя с самыми необычными и яркими майк-ап-приемами.

Раннее мы писали о том, какие средства косметологи никогда не станут наносить на лицо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram