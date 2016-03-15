«Кошачьи взгляд»: Модные стрелки для девушек с разной посадкой глаз

Выбираем стильный вариант графичного макияжа с учетом индивидуальных особенностей.

Уверены, у каждой взрослой женщины с годами практики выработалась своя собственная техника рисования стрелок. Эксперименты хороши тогда, как есть простор, где можно разгуляться, вот только со стрелками такой «фокус» не пройдет. Настолько прихотливый макияж не только доставляет массу неудобств во время его воплощения, но и еще ужасно привередлив. Не всякой девушке будут к лицу классические «кошачьи» или остромодные широкие стрелки, а все потому, что мы все абсолютно разные, как и посадка наших глаз. Для того, чтобы выбрать идеальную графичную линию, которая будет подчеркивать вашу красоту, а не «убивать» ее, нужно четко понимать, с каким «рабочим материалом» вы имеете дело. Ivona предлагает полный путеводитель по идеальным стрелкам для девушек с любой формой глаз.

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Миндалевидные

Как и в любом другом вопросе физических преимуществ существует канон идеальной формы глаз, о котором в тайне мечтают все девушки. Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли и Моника Белуччи отчасти и потому считаются воплощением красоты, что у них настолько чарующий взгляд. Миндалевидные – именно тот роскошный вариант строения глаз, которому к лицу будет абсолютно любой мейк и стрелки в том числе. Они будто созданы друг для друга: графичные линии и раскосые глаза – комбинация воплощенного перфекционизма. Девушкам с подобной формой к лицу будут и широкие, и узкие, с длинным хвостиком или наоборот с коротким, начинающимся от внутреннего уголка глаза или середины. Экспериментируйте вдоволь – вам позволено абсолютно все.

Маленькие

Если вы страдаете от того, что ваши глаза порой, а особенно с утра или после отличной вечеринки, смахивают на «поросячьи», то можете перестать заниматься самобичеванием, ведь иногда размер действительно не имеет значения. Красавицы Тейлор Свифт и Меган Фокс не могут похвастаться огромными глазищами, но не красивыми их не посмеет назвать даже самый скептичный критик. А дело в том, что эти дамы просто умеют правильно расставлять акценты и маскировать маленькие несовершенства внешности. Если у вас небольшие глазки, то четкие линии – точно не вариант, ведь так вы только подчеркнете природную миниатюрность глаз. Лучше обратите внимание на мягкую, растушеванную линию, которую нужно начинать вести от внутреннего уголка, а «хвостики» стрелки максимально удлините. Чтобы усилить эффект, примите во внимание лайфхак с карандашом телесного оттенка: пройдитесь ним по слизистой нижнего века.

Круглые

Казалось бы, что удивленно округленные глаза, а особенно если они еще и большие, как встречается чаще всего, вообще не повод для поиска дополнительных проблем. Но такие дамы как Мила Кунис, Одри Тоту и Мина Сувари искренне недовольны своей формой глаз и постоянно прибегают к одним и тем же бьюти-хитростям, чтобы сделать взгляд более драматичным и глубоким. Если вы обладаете подобной формой глаз, то запомните, что использовать вы должны лишь темные оттенки карандашей и подводок, которые визуально уменьшат глаза. Не забывайте прорабатывать верхнюю и нижнюю слизистую черным карандашом, линию контура (поверх ресниц) и растушевывать. Данную форму глаза легко превратить в миндалевидную, поэтому линию от середины глаза нужно утолщать, а хвостик плавно приподнимать вверх.

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Глубоко посаженные

Вот уж кому эксперименты с графикой точно противопоказаны, так это девушкам с глубоко посаженными глазами, которые буквально теряются в недрах лица. Но Камерон Диас и Клаудия Шиффер, которых природа не наградила идеальным взглядом, никогда не отказывали себе в стрелках. А все потому, что эти роскошные дамы нашли подходящую для них форму – тонкая классическая линия в сочетании с бежевыми тенями делают их глаза менее «далекими».

Близко посаженные

С подобной формой работать очень тяжело, но даже девушкам с очень близко посаженными глазами, таким как Сара Джессика Паркер и Мини Драйвер всегда удается выглядеть роскошно. Если у вас подобная посадка глаз, то знайте, что именно стрелки могут их визуально «раздвинуть» и отвлечь внимание от внутренних уголков. Поэтому начинайте рисовать стрелку от середины глаза, а нижнее веко подчеркните на четверть глаза, двигаясь от внешнего уголка. Поставьте блик на внутреннем уголке с помощью теней светло-бежевого или коричневого оттенка. Таким образом вам удастся визуально «расставить» глаза на свои законные места.

Широко посаженные

Слишком далеко посаженные друг от друга глаза могут визуально расширить даже самое миловидное маленькое личико, поэтому вам необходимо взять на вооружение секреты мейка от Кейт Мосс и Джессики Альбы, которые мастерски умеют «маскировать» свой «далекий» взгляд. Вам необходимо прорисовать интенсивную линию вдоль всего края верхнего века от внутреннего уголка к внешнему, а хвостик оставить маленьким и без изгиба. Внутренний уголок глаза можно затемнить черным кайялом, так вы визуально сократите расстояние между глазами.

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Тяжелое веко

Девушкам с нависшим веком и опущенными уголками глаз тяжелее всего подобрать действительно удачный макияж: тени и стрелки вечно перепечатываются на верхнее веко, а взгляд от того становится уставшим, слишком взрослым и неопрятным. Но даже, если у вас как у актрис Камиллы Белль и Наташи Лю Бордиццо возникают подобные мейкап-проблемы, то рисовать стоит тонкую и растушеванную линию, а хвостика и вовсе недолжно быть видно. Обязательно используйте гелевые подводки, ведь в вашем случае очень важна стойкость средства. И не забудьте обильно прокрасить глаза тушью!

Может быть вы, обжегшись на молоке, до сих пор дуете на воду и игнорируете классический тренд в макияже, который использовали главные красавицы всех времен и народов. Если однажды вы потерпели поражение в «борьбе» с рисованием идеальных стрелок, то это еще не повод опускать руки. Определившись с тем, какая у вас форма глаз и усвоив несколько базовых теоретических правил исполнения данного мейка, вы больше никогда не сможете сказать, что не любите стрелки, в душе воспевая любовь к ним и стесняясь, что вы просто не умеете подобрать форму, которая вас украсит.

Раннее мы писали о том, какой макияж обладает антиэйдж-эффектом.

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