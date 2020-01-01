Крошатся и ломаются: Что делать, если слоятся ногти?
Чтобы чувствовать себя по-настоящему прекрасной, уверенной в себе и роскошной, женщине нужно понимать, что все в ее образе идеально: и одежда, и лицо, и, конечно, ногти. Классик даже не подозревал, насколько его высказывание будет актуально для понимания современными прекрасными дамами, ведь большинство из нас одержимо перфекционизмом буквально с детства, а поэтому, едва завидев малейшие несоответствия доктрине красоты, мы начинаем сходить с ума. Ivona рассказывает, как бороться с распространенной проблемой слоящихся и слабых ногтей, чтобы обеспечить вам ощущение безукоризненной безупречности.
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Ухудшившееся состояние ногтей может быть как косметической причиной из-за слишком частого наращивания или злоупотребления гель-лаком, так и признаком того, что с вашим здоровьем что-то явно не так. Как на коже заметны малейшие проблемы, которые происходят внутри организма, так и ногти могут буквально “кричать“ об этом же.
Врачи предупреждают, что проблема хрупких ногтей особенно актуальна в то время года, когда нехватка витаминов организму стоит особо остро, но вот причина беды может скрываться гораздо глубже, чем обычный авитаминоз. Неприятности с щитовидной железой, кишечником и поджелудочной также напрямую связаны с состоянием ваших ногтей. А для того, чтобы правильно определить лечение, перво-наперво необходимо найти реальную причину проблемы.
Причины слоящихся ногтей
- Дефицит нужных витаминов
Первая причина, на которую вы должны сослаться, если заметили, что ваши ноготки начали быть невообразимо прихотливыми - нехватка необходимых живительных микроэлементов. Проблемы с кожей, волосами и ногтями сигнализируют о том, что организму не хватает в первую очередь кальция, железа и магния, а также витаминов А, С и В.
- Некачественный маникюр
Неправильные пилочки для ногтей, неаккуратная техника, средства, которые не годятся для ваших ногтей, а также безжалостно неверное снятие гель-лака могут привести к отслоению ногтевой пластины. В данном случае проблема гораздо более сложная, чем обычный авитаминоз, а потому и восстановление может занять больше времени.
- Неправильный рацион
Взрослые люди прекрасно отдают себе отчет в том, что мы - то, что мы едим, поэтому несбалансированное питание, злоупотребление фаст-фудом и снеками, насыщенность продуктов вредными жирами и недостаток клетчатки могут привести к проблемам с кишечником и желудком, а те в свою очередь “ответят“ ухудшившимся состоянием ногтей.
- Вредный образ жизни
Люди - рабы свои привычек и благо, если они не влияют на визуальное состояние человека, но вот курение, алкоголь и недостаток сна непоправимо вредят нашему организму. И, как мы успели выяснить, если внутренние органы слегка “расшалились“, то это мгновенно отобразится и на ногтях, и на волосах и коже.
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- Стресс
Современный мир полон риска, насыщен сложными ситуациями и неприятностями, с которыми люди сталкиваются буквально по несколько десятков раз за день. Ногти слоятся из-за недостатка минералов, а поступая с пищей, полезные вещества не усваиваются, если организм постоянно пребывает в состоянии стресса.
Как бороться с проблемой?
- Стоп гель-лак
Если вы решили всерьез заняться решением проблемы слоящихся ногтей, то первый шаг на пути к успешному выздоровлению - отказ от гелевого и акрилового маникюра. Ногтевым пластинам нужно время, чтобы восстановиться, а так как под вышеперечисленными текстурами ногти просто не могут дышать, то придется обратится к чуть ли не дедовскому маникюру с обычным лаком - так воздух хотя бы сможет спокойно поступать. Конечно, в идеале вы должны забыть о всяческих украшательствах ногтей, но если вам это буквально жизненно необходимо, то пользуйтесь хотя бы привычным лаком и основами с кальцием, и другими полезными микроэлементами.
- Сделайте питание более рациональным
Взрослые люди, а особенно благоразумные женщины, должны внимательно следить за тем, что поступает в их организм. Мы уже даже не заикаемся о непременных лишних килограммах, которые обязательно преобразуются в жирок на животе, бедрах и боках, а подразумеваем обязательный правильный рацион питания, если вы хотите по-настоящему позаботиться о ваших ноготках. Добавьте в рацион больше фруктов, овощей, насыщенных клетчаткой, а также специальные витаминные комплексы. Но учтите, что привычные продукты вроде бобовых, творога, орехов, рыбы, бананов и яиц тоже могут легко справиться с этой проблемой.
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- Ванночки для рук
Если вы искренне хотите решить вашу беду с хрупким ногтями, то придется обратиться ко всяческим укрепляющим ванночкам для рук. Мы понимаем, что найти лишних 10 минут на выполнение процедуры порой бывает очень сложно, но полезным бьюти-ритуалом можно заняться, к примеру, во время просмотра сериала. Сделать такую животворящую “припарку“ достаточно просто: нужно всего лишь размешать в воде ложку морской соли и добавить пару капель любого эфирного масла.
- Позаботьтесь о кутикуле
Для того, чтобы сделать ногти более упругими и крепкими и избавить их от сухости, на ночь смазывайте кутикулу и ногтевую пластину оливковым маслом. А во время уборки всегда используйте перчатки, ведь “едкие“ вещества разрушительно действуют на ногтевую пластину, буквально разъедая ее.
Кажется, что идеальность - это скучно и банально, а особенно, когда в моде яркий индивидуализм, предполагающий воспевание личностных особенностей. Вот только слоящиеся ногти - не столько прихоть женщин, сколько реальная проблема, которая может снизить ваш уровень уверенности до минимума. Впрочем, бороться с этой неприятностью гораздо проще чем кажется, поэтому в сторону отчаяние - вы готовы быть идеальной.
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