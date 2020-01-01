Крошатся и ломаются: Что делать, если слоятся ногти?

Причины и методы решения проблемы, которая может разрушить ваши мечты об идеальном маникюре.

Почему слоятся ногти и как с этим бороться? pinterest

Чтобы чувствовать себя по-настоящему прекрасной, уверенной в себе и роскошной, женщине нужно понимать, что все в ее образе идеально: и одежда, и лицо, и, конечно, ногти. Классик даже не подозревал, насколько его высказывание будет актуально для понимания современными прекрасными дамами, ведь большинство из нас одержимо перфекционизмом буквально с детства, а поэтому, едва завидев малейшие несоответствия доктрине красоты, мы начинаем сходить с ума. Ivona рассказывает, как бороться с распространенной проблемой слоящихся и слабых ногтей, чтобы обеспечить вам ощущение безукоризненной безупречности.

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Ухудшившееся состояние ногтей может быть как косметической причиной из-за слишком частого наращивания или злоупотребления гель-лаком, так и признаком того, что с вашим здоровьем что-то явно не так. Как на коже заметны малейшие проблемы, которые происходят внутри организма, так и ногти могут буквально “кричать“ об этом же.

Врачи предупреждают, что проблема хрупких ногтей особенно актуальна в то время года, когда нехватка витаминов организму стоит особо остро, но вот причина беды может скрываться гораздо глубже, чем обычный авитаминоз. Неприятности с щитовидной железой, кишечником и поджелудочной также напрямую связаны с состоянием ваших ногтей. А для того, чтобы правильно определить лечение, перво-наперво необходимо найти реальную причину проблемы.

Причины слоящихся ногтей

Дефицит нужных витаминов

Первая причина, на которую вы должны сослаться, если заметили, что ваши ноготки начали быть невообразимо прихотливыми - нехватка необходимых живительных микроэлементов. Проблемы с кожей, волосами и ногтями сигнализируют о том, что организму не хватает в первую очередь кальция, железа и магния, а также витаминов А, С и В.

Некачественный маникюр

Неправильные пилочки для ногтей, неаккуратная техника, средства, которые не годятся для ваших ногтей, а также безжалостно неверное снятие гель-лака могут привести к отслоению ногтевой пластины. В данном случае проблема гораздо более сложная, чем обычный авитаминоз, а потому и восстановление может занять больше времени.

Неправильные инструменты и техника спиливания могут привести к слоящимся ногтям pinterest

Неправильный рацион

Взрослые люди прекрасно отдают себе отчет в том, что мы - то, что мы едим, поэтому несбалансированное питание, злоупотребление фаст-фудом и снеками, насыщенность продуктов вредными жирами и недостаток клетчатки могут привести к проблемам с кишечником и желудком, а те в свою очередь “ответят“ ухудшившимся состоянием ногтей.

Вредный образ жизни

Люди - рабы свои привычек и благо, если они не влияют на визуальное состояние человека, но вот курение, алкоголь и недостаток сна непоправимо вредят нашему организму. И, как мы успели выяснить, если внутренние органы слегка “расшалились“, то это мгновенно отобразится и на ногтях, и на волосах и коже.

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Стресс

Современный мир полон риска, насыщен сложными ситуациями и неприятностями, с которыми люди сталкиваются буквально по несколько десятков раз за день. Ногти слоятся из-за недостатка минералов, а поступая с пищей, полезные вещества не усваиваются, если организм постоянно пребывает в состоянии стресса.

Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, тоже влияют на состояние ногтевой пластины pinterest

Как бороться с проблемой?

Стоп гель-лак

Если вы решили всерьез заняться решением проблемы слоящихся ногтей, то первый шаг на пути к успешному выздоровлению - отказ от гелевого и акрилового маникюра. Ногтевым пластинам нужно время, чтобы восстановиться, а так как под вышеперечисленными текстурами ногти просто не могут дышать, то придется обратится к чуть ли не дедовскому маникюру с обычным лаком - так воздух хотя бы сможет спокойно поступать. Конечно, в идеале вы должны забыть о всяческих украшательствах ногтей, но если вам это буквально жизненно необходимо, то пользуйтесь хотя бы привычным лаком и основами с кальцием, и другими полезными микроэлементами.

Если вы решили всерьез заняться слоящимися ногтями, то на время придется отказать от акрила и гель-лака pinterest

Сделайте питание более рациональным

Взрослые люди, а особенно благоразумные женщины, должны внимательно следить за тем, что поступает в их организм. Мы уже даже не заикаемся о непременных лишних килограммах, которые обязательно преобразуются в жирок на животе, бедрах и боках, а подразумеваем обязательный правильный рацион питания, если вы хотите по-настоящему позаботиться о ваших ноготках. Добавьте в рацион больше фруктов, овощей, насыщенных клетчаткой, а также специальные витаминные комплексы. Но учтите, что привычные продукты вроде бобовых, творога, орехов, рыбы, бананов и яиц тоже могут легко справиться с этой проблемой.

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Ванночки для рук

Если вы искренне хотите решить вашу беду с хрупким ногтями, то придется обратиться ко всяческим укрепляющим ванночкам для рук. Мы понимаем, что найти лишних 10 минут на выполнение процедуры порой бывает очень сложно, но полезным бьюти-ритуалом можно заняться, к примеру, во время просмотра сериала. Сделать такую животворящую “припарку“ достаточно просто: нужно всего лишь размешать в воде ложку морской соли и добавить пару капель любого эфирного масла.

Обязательно делайте ванночки для рук, добавив пару ложек соли и несколько капель эфирного масла pinterest

Позаботьтесь о кутикуле

Для того, чтобы сделать ногти более упругими и крепкими и избавить их от сухости, на ночь смазывайте кутикулу и ногтевую пластину оливковым маслом. А во время уборки всегда используйте перчатки, ведь “едкие“ вещества разрушительно действуют на ногтевую пластину, буквально разъедая ее.

Если во время лечения ногтей, вы решились делать маникюр, то обязательно используйте укрепляющие базы pinterest

Кажется, что идеальность - это скучно и банально, а особенно, когда в моде яркий индивидуализм, предполагающий воспевание личностных особенностей. Вот только слоящиеся ногти - не столько прихоть женщин, сколько реальная проблема, которая может снизить ваш уровень уверенности до минимума. Впрочем, бороться с этой неприятностью гораздо проще чем кажется, поэтому в сторону отчаяние - вы готовы быть идеальной.

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