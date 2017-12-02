Красный флаг: Как выбрать идеальную алую помаду

Нет ничего более обольстительного и соблазнительного, чем губы красного цвета.

Что может быть более сексапильным и привлекательным для особей мужского пола, чем девушка с ярко-рубиновыми губами? Красную помаду выбирали ретро-дивы, но и до сих пор она остается одним из самых популярных бьюти-продуктов. Если вы хотите сразить на повал, то вам просто необходимо присмотреться к алому оружию массового соблазнения. Ivona расскажет, как правильно выбрать свой оттенок в зависимости от цвета волос и подтона кожи.

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Не думайте, что с красной помадой дела обстоят настолько просто - одного лишь яркого акцента на губах будет недостаточно, чтобы создать идеальный образ. Если вы хотите, чтобы алый оттенок “заиграл“ в правильном ключе, раскрыв всю красоту вашей внешности, ему необходимы грамотные “сообщники“. Запомните, начинать мейк необходимо с создания идеально ровного тона кожи, а также не забудьте подчеркнуть брови и слегка подкрасить глаза - ограничьтесь тушью, которую нанесете в один слой. Вам необходимо сотворить верный “каркас“ лица, на котором главным акцентом станут именно алые губы.

Прежде, чем приступить к нанесению помады, пройдитесь по контуру губ палочкой, смоченной в мицеллярной воде, а затем консилером. Так вы создадите незаметные невооруженным глазом границы, которые уберегут помаду от неумолимого растекания и позволят ей продержаться как можно дольше. Карандаш - абсолютно не обязателен и является прерогативой тех девушек, которые не могут наносить помаду без четко видимых границ. Если вам требуется коррекция губ, например вы хотите сделать из чуть больше или наоборот тоньше, то помните, что карандаш по тону должен совпадать с помадой, ведь времена, когда контур и основной цвет средства были контрастными остались в далеком прошлом.

Если вам кажется, что вы нашли красную помаду своей мечты, то немного повремените, ведь выбирать ее нужно с учетом таких мелочей, как цвет зубов, оттенок кожи, а также тон глаз и волос. Поэтому обязательно перед покупкой протестируйте бьюти-средство в магазине и присмотритесь к нему: так ли он идеален, как вам кажется?

Блондинкам

Светловолосым девушкам с голубыми, серыми или зелеными глазами невероятно повезло, ведь еще со времен прошлого века считается, что красная помада создана именно для них. И это утверждение абсолютно верно: блондинкам именно алый оттенок подходит больше всего. К тому же вы практически не ограничены в цветах, ведь вам к лицу будут и всяческие ягодные цвета, такие как малиновый, клюквенный и брусничный, и даже морковно-красный. Удачность выбора зависит лишь от вашего естественного оттенка волос, поэтому обязательно пользуйтесь тестером перед покупкой косметики в магазине.

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Шатенкам

Темноволосым девушкам, у которых оттенок прядей варьируется от светло-коричневого до темно-шоколадного, а кожа имеет цвет средний между естественным и загорелым подходят помады классических оттенков: томатные, алые, ярко-красные и коралловые. Однако знайте, что вы можете экспериментировать сколько угодно, ведь вам к лицу практически все тона, кроме морковных - от них стоит отказаться, а вот в отношении других цветов вы абсолютно вольны.

Брюнеткам

Девушкам с темными глазами и не менее темными насыщенными волосами невероятно повезло, ведь вам к лицу самые драматические и даже готические оттенки красного, а именно: винные, бордовые, рубиновые и вишневые. Как раз они идеально подчеркнут “жгучесть“ вашей внешности и правильно расставят акценты для создания соблазнительного образа. Однако обратите внимание еще и на цвет кожи, если она у вас имеет желтоватый подтон, то ориентируйтесь на “теплые“ цвета, избегая “холодных“ - персиковый оттенок обязательно должен присутствовать. Если же у вас каштановые волосы, то возьмите на вооружение красную помаду с золотистым или медным подтоном.

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Рыжеволосым

Девушки с естественным рыжим оттенком волос обычно имеют светлую кожу, чаще всего украшенную россыпью веснушек, но именно вас красная помада может по-настоящему выручить, добавив в слегка блеклый образ правильное количество вибрирующей яркости. Для вас созданы такие цвета как амарантовый и красно-розовый: никакой провокационности и преувеличенной сексуальности или трагизма - выбирайте оттенки наиболее приближенные к естественности.

За последние пять лет отношение к красной помаде поменялось буквально кардинально: она перестала считаться исключительно роскошью вечернего мейка, а стала обязательной каждодневной необходимостью. Порой для того, чтобы создать идеальный будничный макияж достаточно накрасить губы алым цветом и немного подвести глаза, но успешность мейка напрямую зависит лишь от того, насколько грамотно вы подобрали оттенок, который выгодно подчеркивает вашу внешность.

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