Закаленная жара: ТОП-7 золотых правил стойкого макияжа на лето

Как сохранить привлекательный и опрятный макияж даже в условиях невыносимого летнего зноя.

Мы, девочки, обожаем краситься, украшать себя, в общем делать все возможное для того, чтобы выглядеть на все сто. Но жара, порой, жестоко нарушает наши планы и беспрекословно решает, выдержит ли наш макияж проверку на стойкость.

Для того, чтобы не оказаться заложницей ситуации и не зависеть от погодных факторов, важно выбирать правильные косметические средства на лето.

Ivona собрала самые действенные и актуальные советы и готова спасти ваш идеальный летний макияж.

Вот только незадача - как сохранить мейк в его изначальном совершенстве, если невыносимая жара и все вытекающие из нее обстоятельства так и стремятся сделать все возможное, чтобы макияж предательски потек.

И пока температура воздуха стремится к отметке в 30 градусов по Цельсию, мы, тем временем, готовы предложить вам проверенные на собственном опыте правила стойкого макияжа.

Очищение - обязательный этап ухода

Каждая взрослая и сознательная женщина понимает, что без правильного очищения кожа обречена на проблемы, решить которые сможет только дерматолог. Летом риск усугубить состояние кожи из-за неправильного очищения или его отсутствия слишком велик. Да и именно очищение является тем начальным фактором, который поможет продержаться вашему макияжу летом максимально долго. Помимо ваши индивидуальных каждодневных ритуалов очищения - геля для умывания, молочка, тоника и кремов, необходимо пользоваться специальными очищающими масками. Профессионалы рекомендуют летом хотя бы несколько раз в неделю пользоваться маской на основе глины: для нормальной и комбинированной кожи достаточно одного раза, для жирной - два-три.

Очищение - начальный и обязательный этап созданию стойкого макияжа pinterest.com

Стойкая база - залог успеха

База под макияж, а если говорить модными терминами, то - праймер создан для того, чтобы приблизить вашу кожу к максимальному совершенству. Он наносится как основа под макияж еще до того, как вы нанесете тональный крем, выравнивает оттенок кожи, сглаживает морщинки и скрывает расширенные поры. Летом он незаменим вне зависимости от вашего типа кожи и ее состояния, если ваша основная цель - сохранить мейк на целый день вплоть до вечерних посиделок за бокалом вина с подругами или бойфрендом. Как же работает это чудо-средство? Праймер создает тончайшую прослойку между кожей и декоративными продуктами, которая не дает себуму (продукту деятельности сальных желез) разрушить пигмент средств, и тем самым усиливает «сцепление» тональной основы с кожей.

Матирующий эффект

Если вы хотите, чтобы ваш летний макияж продержался максимально долго, то стоит заменить все ваши привычные средства на те, у которых есть пометка “матирующие“. Гель, молочко, дневной и ночной кремы должны быть с матовым эффектом. Именно он контролирует и убирает лишний блеск. Если вы почувствовали, что ваша кожа начинает потеть, то не спешите запудривать лицо в стремлении избавиться от неестественного жирного блеска. Пудра решит проблему, а лишь поспособствует двойному выделению жира. Да и забитые поры в таком случае вам тоже обеспечены. Помочь спасти макияж летом смогут матирующие салфетки, которые уберут лишний блеск кожи без печальных последствий и поврежденных пор.

Матирующие средства летом должны быть в косметичке каждой женщины pinterest.com

Правильные движения

Думаете, что наносите косметику правильно? Почему-то нам кажется, что иногда вы можете и “смухлевать“, забыв о том, что нужно не втирать косметику в кожу, а “вбивать“ легкими похлопывающими движения. К тому же, приучите себя к нанесению мейка правильными инструментами: тональный крем и пудру с помощью спонжа, а румяна - кистями. И обязательно помните о том, что ваши “волшебные кисточки“ необходимо регулярно очищать. Вы же не хотите кроме жирного блеска летом получить еще и россыпь прыщиков?

Питайте вашу кожу

Мы имеем в виду, не тот продуктовый набор, из которого состоит ваш летний рацион, и уж точно не советуем наносить увлажняющий крем поверх косметики. Под “питанием“ подразумевается использование термальной воды - настоящей супергероини вашего лета. Она не только питает кожу и ухаживает за ней, контролируя количество выделяемого жира, но и предотвращает неприятное “скатывание“ мейка в течение дня.

Если следовать всем этапам создания стойкого макияжа, можно добиться ошеломительных результатов pinterest.com

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Водостойкая косметика

Именно такими средствами должна быть заполнена ваша косметичка, если вы хотите, чтобы ваш макияж продержался целый день вне зависимости от температуры воздуха. К тому же при таком “стойком параде“ можно не только на работу под кондиционеры идти, но и выходить на пляж, купаться в море и заниматься активностями за городом. Туш должна быть водостойкой, ровно, как и карандаш для глаз, который лучше дополнительно закрепить тенями. Старайтесь не делать слишком активный макияж глаз, потому что сохранить его изначальный вид будет практически невозможно. Средства для губ тоже нужно выбирать с умом. Самыми лучшими летними помощниками вам будут матовые помады, подкрепленные карандашом для губ.

Не стоит слишком увлекаться активным макияжем - он не сможет продержаться в течении дня без "скатывания" pinterest.com

Защита от солнца

Куда же без наших любимых и таких действенных средств с УФ-фильтрами? Мало того, что, пользуясь ими мы предотвращаем ранее старение кожи и кучу возможных малоприятных последствия слишком явного “столкновения“ кожи лица с небесным светилом, но и помогаем нашему летнему макияжу продержаться максимально долго в течении дня.

Спасти вашу кожу от потеков, сохранить достойный вид макияжа на протяжении целого дня возможно, если вы будете активно пользоваться нашими правилами и не станете игнорировать ни один из подпунктов. Мы ведь хотим как лучше - чтобы вы сияли целый день даже в самую знойную погоду!

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