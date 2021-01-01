Только лучшие лайфхаки как обеспечить стойкость оттенка вашей смуглой коже!

Лето - период, когда все хотят обрести красивый золотистый ровный загар. Если задание номер один вы выполнили, самое время задуматься о том, как продлить жизнь вашему загару, чтобы хвастаться им как можно дольше. Именно со второй задачей тебе поможет Ivona, которая расскажет, как надолго оставить следы солнечных поцелуев.

Первое, что важно запомнить: стойкость вашей смуглости зависит от того, как долго вы загорали. Если вы уделили этому процессу лишь две недели или меньше, вероятность того, что ваш загар будет держаться долго, не очень высока. Однако существуют средства, способные “закрепить“ ваш успех и продлить жизнь красивому золотистому оттенку кожи, и советы для поддержания загара.

Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта pinterest.com

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1. Используйте косметические средства без SLS и SLES

Особенно это касается гелей для душа и средств для умывания. Сульфаты SLS и SLES используют в косметических средствах для образования обильной пены. Также они обладают сильными очищающими свойствами, которые зачастую приводят к чрезмерному высушиванию кожи. Обильное увлажнение - первый шаг к длительному сохранению загара. Поэтому дерматологи советуют на время отказаться от гигиенических и косметических средств, содержащих SLS и SLES, в пользу тех, в состав которых входят эфирные масла и более мягкие моющие компоненты.

2. Витамин А

Пересмотрите свой рацион, ваша пища должна быть насыщенной витамином А (бета-каротином), который способен закрепить ваш загар надолго. Диета для стойкого загара должна содержать, помимо прочего, яичные желтки, фрукты и овощи красного, оранжевого и желтого цветов, молоко и молочные продукты. Не советуют увлекаться подобными продуктами аллергикам и людям с очень светлой кожей (их загар может приобрести неприятный желтоватый оттенок).

Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта pinterest.com

3. Никакой восковой эпиляции

Или шугаринга. Придется на время вернуться к старому доброму бритвенному станку, так как он оказывает менее травматическое воздействие на верхние слои кожи. Эпиляция и шугаринг имеют сильный отшелушивающий эффект, из-за которого загар на обработанных местах будет сходить гораздо быстрее.

4. Ванны с морской солью

Принимайте регулярно ванны с морской солью и капелькой эфирного или растительного масла (например, оливкового). Во-первых - это отличный релакс после тяжелого дня и модно представить, что вы все еще на море. Во-вторых, такая процедура улучшает кровоток в верхних слоях кожи, что замедляет отшелушивание и обеспечивает со временем равномерное выцветание загара. Вода в такой ванной должна быть комфортной температуры 36-38 градусов. После водных процедур обязательно воспользуйтесь любимым увлажняющим средством: лосьоном или маслом для тела, кремом и т.д.

Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта pinterest.com

5. Контрастный душ

Поклонницам бань и саун придется отказаться от этих процедур, если они желают сохранить свой морской загар как можно дольше - высокие температуры способствуют отслоению эпидермиса. Начните утро с контрастного душа. Он прекрасно бодрит и тонизирует кожу, что замедляет отшелушивание.

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6. Кремы с чередой, ромашкой, геранью и кофе

Красивый загар держится дольше на хорошо увлажненной коже. Но прежде чем покупать косметику с питательным для эпидермиса эффектом, обратите внимание на ее состав. Средства, в состав которых входят экстракты или частички череды, кофе, ромашки и герани прекрасно увлажняют кожу и поддерживают цвет пигмента. А вот от косметики с лимоном, шелковицей и перекисью лучше отказаться, если ваш загар вам дорог. Они имеют отбеливающий эффект.

Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта pinterest.com

7. Солярий

Продлить загар может посещение солярия. Не забывайте об увлажнении и солнцезащитной и косметике для загара, которую необходимо использовать, даже если загар вас дарит не теплое солнце и соленый морской ветер, а искусственное свечение лампы.

8. Щадящий пилинг

Многие после загара отказываются от пилинга, боясь потерять золотистый оттенок кожи. Но давайте будем честны, через несколько недель после загара, оттенок кожи становится менее привлекательным, а это значит, его пора обновить. Если вы не хотите пересушить кожу в солярии, стоит провести легкий пилинг, а после нанести на кожу увлажняющий лосьон с тонизирующим эффектом. Эти нехитрые средства помогут вашему загару выглядеть более свежим, а коже - более ухоженной.

Народные средства для сохранения загара

Для того чтобы ваш загар продержался как можно дольше, можно использовать народные средства, которые легко можно приготовить в домашних условиях.

Лосьон из ромашки и зверобоя

5 столовых ложек сухой травы добавьте в стакан горячей воды (количество ингредиентов можно менять; главное - соблюдайте пропорцию), и оставьте настаиваться на 15-20 минут. Затем процедите жидкость в отдельную емкость и используйте в качестве тоника для тела каждое утро после душа: просто смочите получившимся тоником ватный диск и протрите кожу, смывать не нужно. Пигменты, которые содержатся в травах, удержат ваш загар от выцветания.

Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта pinterest.com

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Оливковое масло смешайте со свежим морковным соком или морковью, натертой на мелкой терке. Нанесите получившуюся кашицу на участки тела, на которых вы желаете сохранить загар, и оставьте на 20 минут. Затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Проводить такую процедуру модно 2-3 раза в неделю, желательно перед сном. Противопоказано наносить морковную маску людям с очень светлым оттенком кожи.

Томатная маска

Два-три спелых помидора среднего размера без кожуры, разомните вилкой до состояния пюре. Туда влейте столовую ложку оливкового масла и добавьте 4 столовых ложки творога (желательно жирного). Смешайте до однородности. Получившуюся маску нанесите на кожу на 20 минут, затем смойте, чередуя холодную и горячую воду.

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