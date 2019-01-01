Мезороллер для лица: что важно знать

Узнайте, с какими проблемами способен справиться мезороллер.

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Мезороллер - прибор по уходу за кожей, который способствует ее оздоровлению и заменяет походы в салон. Мезороллер для лица благоприятно влияет на кожу. Он улучшает процесс регенерации кожи, который позволяет заживлять и восстанавливать поврежденные участки кожи. Прибор повышает впитывание питательных веществ с поверхности кожи. Микроскопические повреждения способствуют лучшему усвоению кремов, лосьонов и тоников.

Типы мезороллеров

​Домашние мезороллеры

Игла в таких мезороллерах достигает 0,5 мм. Такой прибор позволяет справиться с мелкими морщинами и широкими порами.

Медицинские мезороллеры

Игла в таких мезороллерах 2,5 мм. При процедуре всегда используется анестезия. Справиться медицинские мезороллеры могут с шрамами и рубцами.

Мезороллер для лица: Главные преимущества Pinterest

Главные преимущества мезороллера

Безопасность; Качественный результат; Оздоравливает эпидермис; Доступная цена; Легкое применение; Безболезненная процедура; Подходит для самых чувствительных зон; Делает пилинг.

Недостатки мезороллера

​Возможность аллергический реакций; Большое количество противопоказаний.

Запрещено пользоваться мезороллером при:

Беременности и кормлении грудью; Сахарном диабете; Раке кожи; Плохой свертываемости крови; Большом количестве активных бородавок и родинок.

Мезороллер для лица: Главные преимущества Pinterest

Коктейли для мезороллера

Гиалуроновая кислота с пептидами

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Такой комплекс разглаживает рельеф поверхности эпидермиса, убирает расширенные поры, улучшает цвет лица и возвращает упругость;

Гиалуроновая кислота с растительными экстрактами

Этот комплекс убирает на теле растяжки и целлюлит. Также гиалуроновая кислота с растительными экстрактами восстанавливает сниженный тонус тканей.

Мезороллер для лица: Главные преимущества Pinterest

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