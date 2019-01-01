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Мезороллер для лица: что важно знать

Узнайте, с какими проблемами способен справиться мезороллер.
Мезороллер для лица: Главные преимущества
Мезороллер для лица: Главные преимущества
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Мезороллер - прибор по уходу за кожей, который способствует ее оздоровлению и заменяет походы в салон. Мезороллер для лица благоприятно влияет на кожу. Он улучшает процесс регенерации кожи, который позволяет заживлять и восстанавливать поврежденные участки кожи. Прибор повышает впитывание питательных веществ с поверхности кожи. Микроскопические повреждения способствуют лучшему усвоению кремов, лосьонов и тоников.

Типы мезороллеров 

  • ​Домашние мезороллеры

Игла в таких мезороллерах достигает 0,5 мм. Такой прибор позволяет справиться с мелкими морщинами и широкими порами.

  • Медицинские мезороллеры 

Игла в таких мезороллерах 2,5 мм. При процедуре всегда используется анестезия. Справиться медицинские мезороллеры могут с шрамами и рубцами.

Мезороллер для лица: Главные преимущества
Мезороллер для лица: Главные преимущества
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Главные преимущества мезороллера

  1. Безопасность;
  2. Качественный результат;
  3. Оздоравливает эпидермис;
  4. Доступная цена;
  5. Легкое применение;
  6. Безболезненная процедура;
  7. Подходит для самых чувствительных зон;
  8. Делает пилинг.

Недостатки мезороллера

  1. ​Возможность аллергический реакций;
  2. Большое количество противопоказаний.

Запрещено пользоваться мезороллером при:

  1. Беременности и кормлении грудью;
  2. Сахарном диабете;
  3. Раке кожи;
  4. Плохой свертываемости крови;
  5. Большом количестве активных бородавок и родинок.

Мезороллер для лица: Главные преимущества
Мезороллер для лица: Главные преимущества
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Коктейли для мезороллера

  • Гиалуроновая кислота с пептидами

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Такой комплекс разглаживает рельеф поверхности эпидермиса, убирает расширенные поры, улучшает цвет лица и возвращает упругость;

  • Гиалуроновая кислота с растительными экстрактами

Этот комплекс убирает на теле растяжки и целлюлит. Также гиалуроновая кислота с растительными экстрактами восстанавливает сниженный тонус тканей.

Мезороллер для лица: Главные преимущества
Мезороллер для лица: Главные преимущества
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Теги: мезороллер, уход за лицом, уход за кожей
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Источник: Ivona.bigmir.net

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