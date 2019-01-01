Мезороллер для лица: что важно знать
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Мезороллер - прибор по уходу за кожей, который способствует ее оздоровлению и заменяет походы в салон. Мезороллер для лица благоприятно влияет на кожу. Он улучшает процесс регенерации кожи, который позволяет заживлять и восстанавливать поврежденные участки кожи. Прибор повышает впитывание питательных веществ с поверхности кожи. Микроскопические повреждения способствуют лучшему усвоению кремов, лосьонов и тоников.
Типы мезороллеров
- Домашние мезороллеры
Игла в таких мезороллерах достигает 0,5 мм. Такой прибор позволяет справиться с мелкими морщинами и широкими порами.
- Медицинские мезороллеры
Игла в таких мезороллерах 2,5 мм. При процедуре всегда используется анестезия. Справиться медицинские мезороллеры могут с шрамами и рубцами.
Главные преимущества мезороллера
- Безопасность;
- Качественный результат;
- Оздоравливает эпидермис;
- Доступная цена;
- Легкое применение;
- Безболезненная процедура;
- Подходит для самых чувствительных зон;
- Делает пилинг.
Недостатки мезороллера
- Возможность аллергический реакций;
- Большое количество противопоказаний.
Запрещено пользоваться мезороллером при:
- Беременности и кормлении грудью;
- Сахарном диабете;
- Раке кожи;
- Плохой свертываемости крови;
- Большом количестве активных бородавок и родинок.
Коктейли для мезороллера
- Гиалуроновая кислота с пептидами
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Такой комплекс разглаживает рельеф поверхности эпидермиса, убирает расширенные поры, улучшает цвет лица и возвращает упругость;
- Гиалуроновая кислота с растительными экстрактами
Этот комплекс убирает на теле растяжки и целлюлит. Также гиалуроновая кислота с растительными экстрактами восстанавливает сниженный тонус тканей.
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