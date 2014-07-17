Настоящая женщина должна оставаться красивой в любой ситуации. Если ты собралась с друзьями в поход – не забудь положить в рюкзак эти 6 косметических средств.

Настоящая леди даже в походе должна выглядеть на все 100% shutterstock.com

Сухой шампунь

На природе помыть, а тем более уложить голову будет проблематично. Но не ходить же тебе с грязной головой? Есть выход! Сухой шампунь удалит излишки кожного сала, пыль и грязь с твоих локонов.

Спрей-тоник для лица

За целый день кожа переживет немало трудностей: пот, дым от костра, сухость, влажность… Всегда держи под рукой спрей для лица с термальной водой, он увлажнит и очистит кожу, когда это необходимо. Можешь сделать собственный спрей с минеральной водой, перелив минералку во флакон с распылителем.

6 косметических средств, которые нужно взять в поход Pinterest.com

Водостойкая тушь для ресниц

Водостойкой туши не страшны ни град, ни купание в речке, ни влажность воздуха. Он останется на твоих ресницах до самого вечера и ты не будешь чувствовать дискомфорта из-за своего ненакрашенного вида.

Тонирующий увлажняющий крем с SPF

Этот продукт, прежде всего, защитит кожу от сухости и солнечных лучей. Специалисты советуют выбирать крем с показателем SPF не менее 20. А тонирующий эффект поможет сохранить сияющий вид кожи.

6 косметических средств, которые нужно взять в поход Pinterest.com

Салфетки для очищения лица

Твой поход не омрачится неожиданными высыпаниями и раздражениями, если ты не забудешь очищать кожу. В этом тебе помогут гиппоаллергенные салфетки.

Средство от насекомых

Средство для насекомых – незаменимая вещь в походе. Если ты боишься химических составляющих, то подбери спрей для чувствительной кожи. Неплохая альтернатива - масло жасмина, гвоздики или сандала.

6 косметических средств, которые нужно взять в поход Pinterest.com

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