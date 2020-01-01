Чтобы избежать нежелательных эффектов, надо правильно обращаться с солнечными лучами.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

Несмотря на призывы дерматологов не увлекаться загаром, мы делаем вид, что не слышим, и всецело отдаемся процессу. Ведь загоревшая кожа выглядит так красиво. Да, но только выглядит - в результате экспериментов с солнечными лучами ей приходится несладко. Ivona раскроет секреты, как загорать с минимальным ущербом для вашей кожи.

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Почему загорать - опасно для вашей кожи?

Сам по себе загар - не что иное, как защитная реакция организма на UV-излучение. Но возможности кожных покровов не бесконечны - на избыточное общение со светилом они вначале откликаются появлением чувства жжения и стянутости, затем ожогами и шелушением.

Если история повторяется из сезона в сезон, то не заставят себя ждать признаки фотостарения - пигментные пятна, истончение и потускнение кожи, сетка мелких морщин на ней. Ультрафиолет имеет высокую проникающую способность и, добравшись до клеток кожи, нещадно их разрушает.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

И не только клетки - волокна коллагена и эластина, от которых зависит упругость, тонус и молодость эпидермиса. Беда в том, что результаты излишней привязанности к загару дают о себе знать только после 40. А когда дело сделано, даже самый тщательный уход и армия дерматологов не помогут восстановить утраченную свежесть и красоту. Поэтому адекватная защита от солнца нынче приравнивается к ряду самых нужных и действенных бьюти-процедур.

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Защита от загара: Определяем фототип

Реакция эпидермиса на воздействие солнечных лучей и, соответственно, подбор нужной защиты, определяется фототипом. Их всего шесть, первые четыре принадлежат европейцам

Очень светлый тон кожи, часто - веснушки и всегда - крайне болезненная реакция на солнце присущи первому и второму типам: кельтскому и светлокожему европейскому. Их обладатели скорее сгорают, чем загорают.



Третий фототип - темнокожий европейский - характеризуется легкой смуглостью, неплохо загорает, но может и сгореть.



Обладатели четвертого - средиземноморского - быстро и хорошо загорают, не рискуя получить ожог. Кожа пятого и шестого типов надежно защищает азиатов и африканцев от обгорания на солнце.



Жители наших широт, в основном, принадлежат к первым четырем фототипам. И практически все без исключения нуждаются в солнцезащитном креме в зоне активного действия ультрафиолета.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

Обратите внимание: при подборе средства важно учитывать не только фототип кожи, но и другие особенности – склонность к появлению пигментных пятен, наличие дерматологических болезней, а также образ жизни.

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Как защититься от солнца в городе?

Если летний сезон приходится проводить в каменных джунглях, открытые участки лица и тела все равно обязательно нужно смазывать солнцезащитным кремом.

Фактора в 15-20 единиц вполне достаточно, особенно если пребывание на солнце ограничивается короткими перебежками из машины в офис и обратно. Правда, эти рекомендации подходят лишь тем, у кого нет склонности к пигментации. Если же проблема существует, то контакты с солнцем необходимо минимизировать и обязательно использовать специальную косметику с фактором защиты от 50 и выше.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

Следует также учесть, что так называемые сан-блоки - продукты, которые должны полностью блокировать солнечные лучи, - могут подвести. Увы, полностью блокировать излучение невозможно, и злоупотреблять палящим солнцем, намазавшись таким кремом, не стоит.

Обратите внимание: перед покупкой любого солнцезащитного средства внимательно читайте этикетку. Кроме указания степени SPF, на ней должно быть сказано, что продукт защищает от обоих типов лучей - UVA и UVB!

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Как защитить кожу от солнца в отпуске?

Вылазки на солнце, то бишь отпуска и уик-энды, требуют более глобальной защиты, причем, комплексной.

Для начала нужно определиться с местом отдыха. Если это морское побережье, подойдут солнцезащитные средства, так называемого европейского стандарта - их на прилавках магазинов большинство. Крем с фактором защиты (SPF) не менее 30-40 единиц для первого и второго фототипов и 20-30 - для третьего и четвертого наносится на самые нежные участки - лицо, плечи и зону декольте. Остальное можно покрыть средством с пометкой “20“.

Вполне можно обойтись одним кремом для лица и тела - они практически ничем не отличаются. Самые чувствительные участки - нос, область под глазами и губы - неплохо смазать стиками с высоким фактором защиты - +50.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

Средства для лица с SPF 50, 60 и выше рекомендуются женщинам после 45 лет или со склонностью к пигментации. Наносятся они на лицо, зону декольте и плечи. Минус в том, что продукты имеют тяжелую консистенцию и поэтому на жирной, склонной к воспалениям коже впоследствии могут возникнуть высыпания.

Кремы и масла для загара, SPF в которых не превышает 10, качественную защиту от ультрафиолета не обеспечивают, но позволяют немного смягчить кожу. Ими можно смазать голени, которые плохо загорают.

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Обратите внимание: если вы планируете отдохнуть в горах, либо тропиках, приобретайте специальные средства с пометками “для экстремальных условий“, “для гор“. Они рассчитаны на более агрессивную, чем на европейском курорте, инсоляцию.

Наносить кремы с фильтрами нужно перед выходом на солнце; обновлять слой каждые два часа, смыв перед этим соленую воду с тела.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи pinterest.com

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