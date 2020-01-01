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Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи

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Чтобы избежать нежелательных эффектов, надо правильно обращаться с солнечными лучами.
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

Несмотря на призывы дерматологов не увлекаться загаром, мы делаем вид, что не слышим, и всецело отдаемся процессу. Ведь загоревшая кожа выглядит так красиво. Да, но только выглядит - в результате экспериментов с солнечными лучами ей приходится несладко. Ivona раскроет секреты, как загорать с минимальным ущербом для вашей кожи.

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Почему загорать - опасно для вашей кожи?

Сам по себе загар - не что иное, как защитная реакция организма на  UV-излучение. Но возможности кожных покровов не бесконечны - на избыточное общение со светилом они вначале откликаются появлением чувства жжения и стянутости, затем ожогами и шелушением.

Если история повторяется из сезона в сезон, то не заставят себя ждать признаки фотостарения - пигментные пятна, истончение и потускнение кожи, сетка мелких морщин на ней. Ультрафиолет имеет высокую проникающую способность и, добравшись до клеток кожи, нещадно их разрушает.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

И не только клетки - волокна коллагена и эластина, от которых зависит упругость, тонус и молодость эпидермиса. Беда в том, что результаты излишней привязанности к загару дают о себе знать только после 40. А когда дело сделано, даже самый тщательный уход и армия дерматологов не помогут восстановить утраченную свежесть и красоту. Поэтому адекватная защита от солнца нынче приравнивается к ряду самых нужных и  действенных бьюти-процедур.

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Защита от загара: Определяем фототип

Реакция эпидермиса на воздействие солнечных лучей и, соответственно, подбор нужной защиты, определяется фототипом. Их всего шесть, первые четыре принадлежат европейцам

  • Очень светлый тон кожи, часто - веснушки и всегда -  крайне болезненная реакция на солнце присущи первому и второму типам: кельтскому и светлокожему европейскому. Их обладатели скорее сгорают, чем загорают.
     
  • Третий фототип  - темнокожий европейский - характеризуется легкой смуглостью, неплохо загорает, но может и сгореть.
     
  • Обладатели четвертого - средиземноморского - быстро и хорошо загорают, не рискуя получить ожог. Кожа пятого и шестого типов надежно защищает азиатов и африканцев от обгорания на солнце.
     

Жители наших широт, в основном, принадлежат к первым четырем фототипам. И практически все без исключения нуждаются в солнцезащитном креме в зоне активного действия ультрафиолета.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

Обратите внимание: при подборе средства важно учитывать не только фототип кожи, но и другие особенности – склонность к появлению пигментных пятен, наличие дерматологических болезней, а также образ жизни.

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Как защититься от солнца в городе?

Если летний сезон приходится проводить в каменных джунглях, открытые участки лица и тела все равно обязательно нужно смазывать солнцезащитным кремом.

Фактора в 15-20 единиц  вполне достаточно, особенно если пребывание на солнце ограничивается короткими перебежками из машины в офис и обратно. Правда, эти рекомендации подходят лишь тем, у кого нет склонности к пигментации. Если же проблема существует, то контакты с солнцем необходимо минимизировать и обязательно использовать специальную косметику с фактором защиты от 50 и выше.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

Следует также учесть, что так называемые сан-блоки  - продукты, которые должны полностью блокировать солнечные лучи, - могут подвести. Увы, полностью блокировать излучение невозможно, и злоупотреблять палящим солнцем, намазавшись таким кремом, не стоит. 

Обратите внимание: перед покупкой любого солнцезащитного средства внимательно читайте этикетку. Кроме указания степени SPF, на ней должно быть сказано, что продукт защищает от обоих типов лучей  - UVA и UVB!

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Как защитить кожу от солнца в отпуске?

Вылазки на солнце, то бишь отпуска и уик-энды, требуют более глобальной защиты, причем, комплексной.

Для начала нужно определиться с местом отдыха. Если это морское побережье, подойдут солнцезащитные средства, так называемого европейского стандарта - их на прилавках магазинов большинство. Крем с фактором защиты (SPF) не менее 30-40 единиц для первого и второго фототипов и 20-30 - для третьего и четвертого наносится на самые нежные участки - лицо, плечи и зону декольте. Остальное можно покрыть средством с пометкой “20“.

Вполне можно обойтись одним кремом для лица и тела - они практически ничем не отличаются. Самые чувствительные участки - нос, область под глазами и губы - неплохо смазать стиками с высоким фактором защиты - +50.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

Средства для лица с SPF 50, 60 и выше рекомендуются женщинам после 45 лет или со склонностью к пигментации. Наносятся они на лицо, зону декольте и плечи. Минус в том, что продукты имеют тяжелую консистенцию и поэтому на жирной, склонной к воспалениям коже впоследствии могут возникнуть высыпания. 

Кремы и масла для загара, SPF в которых не превышает 10, качественную защиту от ультрафиолета не обеспечивают, но позволяют немного смягчить кожу. Ими можно смазать голени, которые плохо загорают.

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Обратите внимание: если вы планируете отдохнуть в горах, либо тропиках, приобретайте специальные средства с пометками “для экстремальных условий“, “для гор“. Они рассчитаны на более агрессивную, чем на европейском курорте, инсоляцию.

Наносить кремы с фильтрами нужно перед выходом на солнце; обновлять слой каждые два часа, смыв перед этим соленую воду с тела.

Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
Как загорать без вреда? Полезные советы для вашей кожи
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как создать омолаживающий макияж.

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Теги: загар, типы кожи, солнцезащитная косметика, солнцезащитный крем, spf крем
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Источник: IVONA bigmir)net

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