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Шугаринг дома: сахарная эпиляция

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Как делать шугаринг в домашних условиях?
Шугаринг в домашних условиях
Шугаринг в домашних условиях
depositphotos.com

Шугаринг - один из древнейших способов удаления волос, берущий свое начало у древних египтян. Шугаринг гипоалергенен и подходит даже чувствительной коже. Удаление лишних волос с помощью этого вида эпиляции 100% натурально и безопасно. Шугаринг очень популярен в арабских странах.

А сахарная эпиляция считается одной из самых эффективных.

Конечно, сахарная эпиляция немного болезненная. Но результат того стоит.

ВАМ НУЖНО:

  • смешать сахар и лимонный сок с водой, и нагревать все это до получения сиропа;
  • из сиропа делается шарик, который раскатывают по коже, и быстро сдирают. При таком способе эпиляции волосы удаляются с корнем. Сам метод немного напоминает эпиляцию воском, но вместо воска используется сахар;
  • сахар растворяют в воде с лимонным соком и кипятят до получения сиропа. Далее сироп наносится на часть тела, и сдирается одним резким движением, удаляя с собой волосы. В результате получается супер-гладкая кожа.

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Шугаринг является также альтернативой для тех, у кого аллергия на воск, а также для тех, чья кожа после эпиляции воском краснеет и покрывается пупырышками. Прежде всего потому, что смесь сначала находится в руке человека, то есть ее температура никогда не сможет повредить кожу.

 

Шугаринг в домашних условиях
Шугаринг в домашних условиях
depositphotos.com

 

Рецепт шугаринг-эпиляции (хватит на два-три применения):

  • приготовьте столовую ложку и кастрюлю для приготовления сиропа. Ингредиенты: 10 столовых ложек сахара, сок половины лимона (без косточек), и 1 столовая ложка воды. Смешайте все вместе в кастрюле и помешивай до однородной консистенции. Помешивай и нагревай на минимальном огне.
  • не меняйте температуру консистенции, не убавляйте и не прибавляйте огонь. Вскоре сахар станет прозрачным, и в нем появятся пузырьки воздуха. Это хорошо! Вскоре вся смесь станет золотисто-коричневой с легким запахом карамели. Дайте ей немного покипеть (недолго, около 10 минут) пока не появятся маленькие пузырьки воздуха на поверхности. Уберите оттуда ложку и дайте смеси остыть. Попробуйте чуть-чуть шугаринг-сиропа пальцем (возьмите кусочек указательным и большим пальцами), но аккуратно, чтобы не обжечься. Дайте застыть сиропу еще немного, чтобы он стал достаточно вязким.

 

Как правильно делсть шугаринг
Как правильно делсть шугаринг
depositphotos.com

 

ПЕРЕХОДИМ К ДЕЛУ:

  • возьмите немного субстанции пальцами. Если она не прилипает к пальцам, то вы все сделали правильно, если же прилипает слишком сильно - вы использовали слишком много воды и вряд ли сможете удалить такой смесью волосы.
  • попробуйте немного на руке - распределите немного, чуть подождите и сдерите одним резким движением. Потом попробуйте на ноге. Не забывайте, что сдирать шугаринг-смесь надо в противоположную сторону от роста волос. Этим методом можно делать эпиляцию везде, даже в интимных местах. Чтобы эпиляция с помощью шугаринга дала хороший результат, волосы должны быть короткими.

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  • натяните участок кожи, распределите на нем воск, и удалите волосы одним движением. Для начала нужно будет наловчиться, и тогда вы сможете удалять волосы легко на любых участках. Когда смесь остынет, немного подогрейте ее. С огня убирайте тогда, когда сможете взять кусочек смеси пальцами. Вначале процесс шугаринга немного больноват, но потом вы привыкнете к этой процедуре.

Волосы удаляются с корнем, поэтому следующие вырастут через 10-20 дней, в зависимости от вашего типа волос. После эпиляции на коже могут быть остатки шугаринг-смеси, она легко удаляется под горячим душем, оставляя вам легкую и чистую кожу, как у младенца.

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Теги: шугаринг, сахарная эпиляция, эпиляция
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Источник: ivona bigmir)net

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