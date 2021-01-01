Сейчас товары с этикеткой made in Ukraine привлекают вдвое больше внимания, чем их зарубежные аналоги. В преддверии Дня независимости предлагаем поддержать моду на украинское! Узнайте, какие отечественные бренды производят качественную и бюджетную косметику.

Дешево и красиво: ТОП-5 украинских брендов косметики Pinterest.com

White Mandarin

Читай также: Маникюр в украинском стиле: ТОП-25 лучших идей

Один из самых известных брендов косметики “сделано в Украине“. Производители марки ручаются за качество каждого продукта, выпущенного под “белой этикеткой“ WM. Косметика создана по особым технологиям из исключительно натуральных растительных ингредиентов, которые выращены в соответствии с требованиями органического земледелия или в дикой природе экологически чистых регионов. Особая гордость бренда – пептидная серия средств на основе проросших зерен злаковых и бобовых культур.

White Mandarin white-mandarin.com.ua

ЯКА

Бренд-адепт натуральной косметики ЯКА уже завоевал любовь прихотливых потребителей. Стоит только глянуть на комментарии на официальных страничках в соцсетях! Создатели начинали с изготовления мыла из природных компонентов, а сейчас разрослись до полноценной марки, производящей все, начиная от того самого мыла и заканчивая бальзамом после бритья. ЯКА борется за качество по доступной цене.

ЯКА eko-mama.com.ua

Младна

Читай также: 10 самых успешных и всемирно известных украинских топ-моделей

Чтобы убедиться в качестве и высоких стандартах продукции, производители тестируют всю косметику на себе и только потом “выпускают в мир“. Девушки сами разрабатывают рецептуру beauty-средств, экспериментируют с ингредиентами (кстати, исключительно растительного происхождения!) и консультируются с косметологами и травниками из разных уголков Украины.

Младна mladna.com.ua

PeNa

Основательницы бренда, как и в предыдущих случаях, были недовольны качеством косметики в магазинах и аптеках. В составе якобы натуральных средств количество химии просто зашкаливало, поэтому поклонницы здорового способа жизни решили делать эко-косметику для себя. Хобби постепенно переросло в дело. Теперь PeNa – это уходовая косметика с хорошей репутацией и верными клиентами. Стоит ли удивляться, если качество и красивый дизайн нашли друг друга в продукции марки.

PeNa pena.ua

Ultima

Для многих увлечение тонкостями косметологии начиналось с натурального мыла, то у создателей бренда Ultima начало истории совершенно другое. Одна из основательниц марки всегда мечтала о длинных роскошных волосах, а стандартные косметические средства не давали никакого эффекта. Тогда девушка углубилась в изучение природных компонентов, которые используются для уходовой hair-косметики. Сейчас в арсенале бренда есть средства для лица, тела и волос.

Ultima ultima-store.com.ua

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.