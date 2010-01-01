Как обновить гардероб и не обанкротиться?

Сегодня, 11 ноября, отмечается необычный праздник - Всемирный день шопинга. Специально к этому дню Ivona делится секретами, как правильно совершить покупку с минимальной тратой денег.

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1. Отправляйся на шопинг только с улыбкой! Покупки должны быть в радость и приносить тебе исключительно удовольствие.

Если у тебе нет настроения, лучше отложи поход по магазинам на другой день. Иначе есть большой риск приобрести неподходящие вещи.

2. Отправляйся на шопинг в удобной обуви, чтобы тебе было комфортно передвигаться.

Всемирный день шопинга: 10 секретов успешной покупки freepik.com

3. Если ты хочешь потратить минимальную сумму денег, заранее составь свой wish-лист.

4. Примерно рассчитай сколько денег ты готова потратить на каждую из желаемых вещей. Чтобы цены не стали для тебя неожиданностью, посмотри заранее приблизительную стоимость на онлайн сайтах магазинов. Лучше всего взять с собой деньги с небольшим запасом.

5. За покупками лучше всего отправляться в будний день с 10 до 14, именно в это время магазины полупустые и тебе не придется долго стоять в очереди к примерочной.

Всемирный день шопинга: 10 секретов успешной покупки freepik.com

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6. Выбирая вещь, подумай с чем сможешь ее сочетать. Перед отправкой на шопинг сфотографируй на смартфон вещи, которые уже есть у тебя в гардеробе. Когда будешь выбирать обновку, сможешь с легкость прикинуть, что подойдет к твоим нарядам, а что нет.

7. Не пренебрегать примеркой, даже если тебе придется долго стоять в очереди к примерочной.

8. Следи за скидками. Часто во время распродаж в магазинах можно купить какую-нибудь дорогостоящую или эксклюзивную вещь буквально за копейки.

Всемирный день шопинга: 10 секретов успешной покупки freepik.com

9. Не покупай много вежей другого сезона, даже если цена на нее будет смехотворной. Помни: мода очень скоротечна.

10. Лучше всего отправляться на шопинг в одиночку, поскольку есть большой риск, что мама или подруга даст неправильный совет, опираясь на свои вкусовые предпочтения.

Всемирный день шопинга: 10 секретов успешной покупки freepik.com

Ранее мы рассказывали, что и как покупать по скидкам в Черную пятницу.

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