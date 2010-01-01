Всемирный день шопинга: 10 секретов успешной покупки
Сегодня, 11 ноября, отмечается необычный праздник - Всемирный день шопинга. Специально к этому дню Ivona делится секретами, как правильно совершить покупку с минимальной тратой денег.
Читай также: Всемирный день шопинга: ТОП-7 правил идеальных покупок
1. Отправляйся на шопинг только с улыбкой! Покупки должны быть в радость и приносить тебе исключительно удовольствие.
Если у тебе нет настроения, лучше отложи поход по магазинам на другой день. Иначе есть большой риск приобрести неподходящие вещи.
2. Отправляйся на шопинг в удобной обуви, чтобы тебе было комфортно передвигаться.
3. Если ты хочешь потратить минимальную сумму денег, заранее составь свой wish-лист.
4. Примерно рассчитай сколько денег ты готова потратить на каждую из желаемых вещей. Чтобы цены не стали для тебя неожиданностью, посмотри заранее приблизительную стоимость на онлайн сайтах магазинов. Лучше всего взять с собой деньги с небольшим запасом.
5. За покупками лучше всего отправляться в будний день с 10 до 14, именно в это время магазины полупустые и тебе не придется долго стоять в очереди к примерочной.
Читай также: Куда пропали деньги? 4 типа женщин, от которых они буквально убегают
6. Выбирая вещь, подумай с чем сможешь ее сочетать. Перед отправкой на шопинг сфотографируй на смартфон вещи, которые уже есть у тебя в гардеробе. Когда будешь выбирать обновку, сможешь с легкость прикинуть, что подойдет к твоим нарядам, а что нет.
7. Не пренебрегать примеркой, даже если тебе придется долго стоять в очереди к примерочной.
8. Следи за скидками. Часто во время распродаж в магазинах можно купить какую-нибудь дорогостоящую или эксклюзивную вещь буквально за копейки.
9. Не покупай много вежей другого сезона, даже если цена на нее будет смехотворной. Помни: мода очень скоротечна.
10. Лучше всего отправляться на шопинг в одиночку, поскольку есть большой риск, что мама или подруга даст неправильный совет, опираясь на свои вкусовые предпочтения.
Ранее мы рассказывали, что и как покупать по скидкам в Черную пятницу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил