Узнайте, чем полезен популярный с детства напиток какао с молоком .

Кому можно и нельзя пить какао с молоком freepik.com

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А знали ли вы, что ежегодно 13 декабря в США отмечают День горячего какао. Этот напиток уже давно прославился по всему миру, особенно его любят дети.

Какао с молоком обладает невероятно приятным согревающим эффектом, а также дарит минуты наслаждения вкусом. Кроме этого какао дает большую пользу нашему организму.

Кому можно и нельзя пить какао с молоком freepik.com

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Какао содержит ряд элементов, которые благотворно отвечают за здоровое питание. Например, фенилэфиламин - мощнейший антидепрессант: дарит прекрасное настроение и заряжает оптимизмом. Медики, особенно, советуют выпивать стакан какао с молоком студентам и школьникам перед экзаменом, и спортсменам во время подготовки к соревнованиям, потому что этот напиток влияет на уровень умственной и физической активности.

Также в какао нужно отметить наличие теобромина – вещество дарит бодрость, энергию, работоспособность. Железо и цинк помогает избавиться от анемии и проблем с кроветворением.

Кому можно и нельзя пить какао с молоком freepik.com

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Какао с молоком один из немногих напитков, дарящий чувство насыщенности, так что его смело можно включить в рацион женщинам, которые следят за своей фигурой. Напиток полезно пить по утрам школьникам, он не даст им слишком быстро проголодаться в школе.

Кому не рекомендовано пить какао с молоком

Кому можно и нельзя пить какао с молоком freepik.com

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От этого напитка стоит отказаться тем, кто страдает нервной и сердечно-сосудистой системой, подагрой, мочекислым диатезом, сахарным диабетом, болезнями почек и печени. Людям с различными аллергиями и людям с повышенным выделением желудочного сока тоже нужно воздержаться от какао с молоком.

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